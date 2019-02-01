Трамп заявил, что за время своего президентства потерял огромные деньги

"Это не работа ради денег. Это одна из крупнейших потерь за все времена. Вы знаете, к счастью, мне не нужны деньги", - заявил он в интервью изданию The New York Times, которое было опубликовано в четверг, 31 января. "Это невероятные цифры", - добавил он, говоря о своих потерях.

В то же время Трамп подчеркнул, что любит свою работу и опроверг слухи о том, что он по каким-то причинам не выдвинет свою кандидатуру на второй срок, пишет DW.com.

В интервью Трамп также вновь повторил свое утверждение о том, что не вкладывал средства в реализацию проекта строительства "Башни Трампа" (Trump Tower) в Москве. Кроме того, президент США заявил, что никогда не обсуждал со своим бывшим многолетним советником Роджером Стоуном Wikileaks украденные электронные письма, связанные с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон.