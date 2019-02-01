Пт, 1.02.2019
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Латвийская звезда НБА покинула Нью-Йорк

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Kristaps Porzingis jätab New Yorkiga hüvasti ja kolib Dallasesse

ФОТО: Abbie Parr/AFP

«Никс» обменяли форварда Кристапса Порзингиса в «Даллас», передает sports.ru.

«Даллас» примет контракты защитников Кортни Ли и Тима Хардуэя, а также приобретет защитника Трея Берка.

«Никс» получат защитника Денниса Смита, истекающие контракты Деандре Джордана и Уэсли Мэттьюза и два пика первого раунда (2021-го и защищенный 2023-го (1-10).

Инсайдеры предполагают, что этот ход может свидетельствовать об уверенности «Никс» в том, что летом в клуб придет форвард Кевин Дюрэнт. У «Нью-Йорка» будет в платежной ведомости место для двух максимальных контрактов (ориентировочно 73 миллиона).

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