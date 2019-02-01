Латвийская звезда НБА покинула Нью-Йорк

«Даллас» примет контракты защитников Кортни Ли и Тима Хардуэя, а также приобретет защитника Трея Берка.

«Никс» получат защитника Денниса Смита, истекающие контракты Деандре Джордана и Уэсли Мэттьюза и два пика первого раунда (2021-го и защищенный 2023-го (1-10).

Инсайдеры предполагают, что этот ход может свидетельствовать об уверенности «Никс» в том, что летом в клуб придет форвард Кевин Дюрэнт. У «Нью-Йорка» будет в платежной ведомости место для двух максимальных контрактов (ориентировочно 73 миллиона).