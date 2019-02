Немецкий суд отклонил четыре иска Qualcomm к Apple

Это уже вторая победа Apple в битве с Qualcomm в этом месяце, пишет The Wall Street Journal.

В декабре прошлого года мюнхенский суд удовлетворил иск Qualcomm, признав нарушение Apple двух патентов американского чип-мейкера в сфере аппаратного обеспечения. В том же месяце китайский суд удовлетворил иск Qualcomm и предписал Apple прекратить продажу в КНР iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, а также X, посчитав, что компания нарушила два патента компании.