Количество погибших при прорыве дамбы в Бразилии превысило 100 человек

71 погибший опознан. Без вести пропавшими числятся 238 человек.

Дамба принадлежит компании Vale, она сдерживала воду с отходами от металлургической промышленности. 25 января плотина разрушилась, обрушив потоки на жилые дома в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс), пишет lenta.ru.

Поиски пострадавших и погибших продолжаются. Предположительно, спасательные работы могут продлиться несколько недель.