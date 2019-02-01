В Латвии приостановили вещание телеканала "Россия РТР"

Совет зафиксировал ряд нарушений в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", посвященных Украине. "Подстрекательские высказывания и разжигание войны со стороны кремлевской пропаганды недопустимы на территории Латвии", - заявил заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.

Латвия проинформирует ЕС о приостановке вещания

В совете отметили, что также проинформируют о своем решении органы по вещанию Швеции и Евросоюза, поскольку телеканал "Россия РТР" зарегистрирован в Швеции. В ВГТРК в ответ назвали это решение попыткой цензуры, пишет DW.com.