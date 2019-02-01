В Латвии приостановили вещание телеканала "Россия РТР"

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) приостановил вещание телеканала "Россия РТР" на территории страны на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 31 января.
Совет зафиксировал ряд нарушений в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", посвященных Украине. "Подстрекательские высказывания и разжигание войны со стороны кремлевской пропаганды недопустимы на территории Латвии", - заявил заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.
Латвия проинформирует ЕС о приостановке вещания
В совете отметили, что также проинформируют о своем решении органы по вещанию Швеции и Евросоюза, поскольку телеканал "Россия РТР" зарегистрирован в Швеции. В ВГТРК в ответ назвали это решение попыткой цензуры, пишет DW.com.
Национальный совет по электронным СМИ уже приостанавливал вещание телеканала "РТР-Планета" в Латвии: на полгода в 2016 году и на три месяца в 2014 году из-за разжигания вражды.