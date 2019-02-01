"Тоттенхэм" установил необычный рекорд в английском футболе

При это команду покинули полузащитники Муса Дембеле и Жорж-Кевин Нкуду. Летом лондонский клуб также не подписал ни одного новичка,

«Тоттенхэм» стал первым клубом в истории АПЛ, не купивший ни одного футболиста за два трансферных окна в течение одного сезона.