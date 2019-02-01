Пт, 1.02.2019
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"Тоттенхэм" установил необычный рекорд в английском футболе

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Tottenham lõi Evertonile koguni kuus väravat.

ФОТО: Anthony Devlin / ZUMAPRESS.com / Scanpix

«Тоттенхэм» не совершил приобретений во время зимнего трансферного окна, которое закрылось минувшей ночью, передает sports.ru.

При это команду покинули полузащитники Муса Дембеле и Жорж-Кевин Нкуду. Летом лондонский клуб также не подписал ни одного новичка,

«Тоттенхэм» стал первым клубом в истории АПЛ, не купивший ни одного футболиста за два трансферных окна в течение одного сезона.

После 24 туров команда Маурисио Почеттино занимает 3-е место в турнирной таблице лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 7 очков.

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