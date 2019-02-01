Куда поехать, если хочется снега? Топ-10 городов мира

На первое место рейтинга метеорологи поставили японский город Аомори на севере острова Хонсю, пишет turizm.ru. В среднем в течение года здесь выпадает порядка 8 метров снега. Основная часть снегопадов приходит с ноября по апрель. Именно в этот период в окрестностях города появляются высокие снежные коридоры. Самая низкая температура в регионе достигала 24,7°С. Правда, этот рекорд остается непобитым с 1931 года.

Вторым по снежности является еще один населенный пункт в Японии — Саппоро. Высота покрова здесь может достигать 5 метров. Ежегодно в Саппоро проходит зимний фестиваль, на котором демонстрируется огромное количество ледяных скульптур и снежных статуй. Город также принимал зимние Олимпийские игры 1972 года. Через аэропорт Саппоро лыжники и сноубордисты добираются на горнолыжный курорт Нисеко.

Замыкает тройку лидеров вновь японский город — Тояма, расположенный на западном побережье страны. В среднем с декабря по март в Тояме выпадает 3,6 метров снега.

Четвертую позицию в рейтинге занял канадский Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд, где за зиму выпадает 3,3 метра снега. Город также носит звание самого туманного и ветреного в стране.

На пятой строчке разместились сразу два города — Квебек в Канаде и Сиракузы в США с 3,1 метрами снежного покрова. Далее в рейтинге идут:

- канадский Сагеней;

- японский Акита;