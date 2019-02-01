Две трагедии за четыре дня: почему в пожарах гибнут люди и возможно ли это предотвратить?

В первом случае в квартире спасателями был установлен дымовой датчик, поскольку в ней и раньше были проблемы с пожарной безопасностью (дважды хозяин забывал на плите еду, но, по счастливой случайности, всё успевали потушить вовремя). Во втором случае в квартире были установлены аж два дымовых датчика, но, к несчастью, ни один из них не был в исправном состоянии.

Пожар – это всегда беда. Пожар, который уносит человеческие жизни – трагедия. Беда, потому что огонь никогда не ограничивается пределами одной квартиры, и затрагивает жильцов соседних квартир. Это – общая беда дома.

Что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить самое страшное?

Во-первых, и спасатели не устают это повторять, в каждой квартире должен быть установлен исправный дымовой датчик! Многие пожилые люди не могут сами справиться с его покупкой и установкой, поэтому помочь должны родственники, тем самым обеспечив своих родных в почтенном возрасте первичным средством спасения при возникновении пожара.

Причину пожара в квартире, в которой проживал одинокий 91-летний мужчина, установить не удалось. Ясно только, что очаг возгорания пришелся на диван и пол рядом с тем местом, где обнаружили погибшего. Известно, что мужчина не курил. Но спасатели склоняются к тому, что причиной пожара все же стало использование открытого огня. И еще – квартира была захламлена мусором, который и способствовал такому быстрому и масштабному распространению пожара.

Из материалов расследования ясно, что мужчина в столь почтенном возрасте жил в одиночестве, потому что не особенно хотел ни от кого принимать помощь. Даже для установки дымовых датчиков спасателям пришлось связаться с его родственниками, по-другому в квартиру было не попасть. Это, наверное, самое сложное – когда люди плохо идут на контакт и не принимают помощь. К сожалению, это закончилось трагедией.

Во втором случае в пожаре погиб 52-летний мужчина, и здесь причина ясна – мужчина употреблял алкоголь и курил в постели. Так и заснул с окурком, который и стал причиной возгорания дивана, на котором спал человек. Поскольку дымовые датчики не были исправны, возгорание заметили позже, чем могли бы. Это и стало причиной трагедии.

Привычка курить в постели – весьма опасная. По статистике Спасательного департамента, множество пожаров начинаются именно так, и большое количество пожаров с погибшими вызвано именно курением в постели.

В Нарве спасатели занимаются консультациями квартир и жилых домов, как правило по выходным дням - в субботу и воскресенье. За год спасатели Нарвской команды посещают минимум 800 жилищ.

«В 2018 году мы побывали с консультациями в 897 жилых помещениях. В нынешнем году посетили уже 115 квартир», - рассказал начальник Нарвской спасательной команды Денис Душкин.

Денис отмечает, что в общем и целом нарвитяне относятся к консультациям позитивно и охотно пускают спасателей к себе домой.

«Мы заметили, что знания жителей города Нарва о пожаробезопасности заметно улучшились, благодаря чему удалось много пожаров предотвратить или благодаря быстрой реакции соседей или самих жильцов ликвидировать на начальной стадии. Практически каждый человек, которого спасатели консультировали, знает о том, что дымовой датчик обязателен в каждом доме, но к сожалению, знания не всегда приводят человека к действиям. Больше всего бросается в глаза на консультациях то, что в домах у людей есть дымовые датчики, но очень часто они неисправны. Села батарейка, человек датчик снял с потолка положил на шкаф и забыл о нем. В таком случае нет никакой пользы от дымового датчика. Очень часто бывает, что в ходе консультаций спасатели ходят по квартирам и меняют людям батарейки. Зачастую меняем батарейки в тех датчиках, которые несколько лет назад сами и устанавливали», - говорит Денис.