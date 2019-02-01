Пт, 1.02.2019
Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Владимир Симонов

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 36 евро!

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Берлин.

ФОТО: Sergey Borisov / PantherMedia / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee и lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 36 евро

Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 167 евро

Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 120 евро

Туда-обратно из Таллинна в Анталию начиная со 199 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 288 евро

Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 392 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 33 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 52 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 66 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 452 евро

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