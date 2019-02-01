Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 36 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 36 евро
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 167 евро
Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 120 евро
Туда-обратно из Таллинна в Анталию начиная со 199 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 288 евро
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Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 33 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 52 евро
Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 66 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 452 евро