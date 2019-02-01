Нарвитянин бросил молоток в полицейского

В четверг утром в нарвском общежитии мужчина кинул молоток в прибывшего на вызов полицейского, сообщает Postimees.
В четверг, 31 января, около 6 утра полицейский патруль прибыл в общежитие на улице Энергия в Нарве в связи с вызовом из-за семейной ссоры.
31-летний мужчина в коридоре общежития кинул молоток в 41-летнего патрульного полицейского. Страж правопорядка не пострадал.
Подозреваемый был задержан. Начато уголовное производство по статье о применении насилия в отношении представителя власти. За это преступление суд может наказать денежным штрафом или вынести приговор до пяти лет тюремного заключения.