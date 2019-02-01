Пт, 1.02.2019
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Нарвитянин бросил молоток в полицейского

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Молоток. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/J

В четверг утром в нарвском общежитии мужчина кинул молоток в прибывшего на вызов полицейского, сообщает Postimees.

В четверг, 31 января, около 6 утра полицейский патруль прибыл в общежитие на улице Энергия в Нарве в связи с вызовом из-за семейной ссоры.

31-летний мужчина в коридоре общежития кинул молоток в 41-летнего патрульного полицейского. Страж правопорядка не пострадал.

Подозреваемый был задержан. Начато уголовное производство по статье о применении насилия в отношении представителя власти. За это преступление суд может наказать денежным штрафом или вынести приговор до пяти лет тюремного заключения.

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