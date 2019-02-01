Пт, 1.02.2019
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Фото: в центре Таллинна продается интересный частный дом

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ФОТО: city24.ee

На улице Сюда, в самом центре Таллинна, продается частный дом, что само по себе уже необычно, пишет Kodustiil. К тому же дом полностью реновирован. 

Дом эстонского времени абсолютно и со вкусом реновирован и превращен в стильное жилище. Вход в дом начинается с веранды, украшенной виражными стеклами, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.

ФОТО: city24.ee

На первом этаже находится большая гостиная с камином. Кухня открыта и полностью оборудована. Рядом находится кабинет, которые легко превращается в спальню. Полы на первом этаже - из древесины дуба. Из кухни есть выход на террасу. 

ФОТО: city24.ee

На втором этаже - две спальни, гардеробные и ванная комната. Полы из пробки, в ванной пол с подогревом. В детской - застекленный балкон. В цокольном этаже баня, комната отдыха, одна спальня и хозяйственное помещение. Полы в цокольном этаже из бутового камня, с подогревом.  

ФОТО: city24.ee

Больше информации на странице City24.

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