Фото: в центре Таллинна продается интересный частный дом

Дом эстонского времени абсолютно и со вкусом реновирован и превращен в стильное жилище. Вход в дом начинается с веранды, украшенной виражными стеклами, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.

ФОТО: city24.ee

На первом этаже находится большая гостиная с камином. Кухня открыта и полностью оборудована. Рядом находится кабинет, которые легко превращается в спальню. Полы на первом этаже - из древесины дуба. Из кухни есть выход на террасу.

ФОТО: city24.ee

На втором этаже - две спальни, гардеробные и ванная комната. Полы из пробки, в ванной пол с подогревом. В детской - застекленный балкон. В цокольном этаже баня, комната отдыха, одна спальня и хозяйственное помещение. Полы в цокольном этаже из бутового камня, с подогревом.

ФОТО: city24.ee