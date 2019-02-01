«Запаситесь терпением на переходный период!..»

Абсолютное большинство людей пребывают в добросовестном заблуждении, что «кризисное управление» – это управление в условиях непредвиденно возникшей критической ситуации, нацеленное на выход из таковой. Может быть, когда-то так и было.
Сегодня же всё как раз с точностью до наоборот: кризисное управление – это такой стиль управления, при котором критические ситуации не просто возникают, а умышленно создаются. Во всяком случае, именно такое объяснение напрашивается, когда пытаешься понять, что же в реальности происходит сегодня с таллиннскими автобусными маршрутами. При этом возникает также ощущение, что словосочетание «кризисное управление» происходит не от английского crisis management, а вовсе от – тоже английского – crazy management.
И текли, куда надо, каналы…
…и в конце, куда надо, впадали. И городские автобусы по улицам столицы, худо ли, бедно ли, представьте себе, ездили. Ну, не без того, чтобы кто-то кое-где у нас порой опаздывал по причине поломки отдельных единиц общественного транспорта, но все-таки это не приобретало формы коллапса. До тех пор, пока на пост председателя правления акционерного общества Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) не был назначен Денис Бородич. По сути, именно в качестве кризисного менеджера, поскольку, как тогда считалось, этот самый транспорт вот-вот мог в фазу коллапса войти. И пожалуйста, будьте любезны: не прошло и полгода, как он (транспорт) в нее (означенную выше фазу) таки вошел.
Нынче столичная мэрия, со всей нордической прямотой и недвусмысленностью, предупреждает: в ближайшее время в Таллинне может быть нарушено автобусное движение! Исходя из текста публикаций, посвященных этой теме, слово «может» в данном случае является эвфемизмом и имеет значение «должнò». Определение же «коллапс» применительно к сложившейся ситуации мной не придумано, а увидено в сводках с транспортного фронта еще раньше.
Учитывая масштабы сложившихся crazy conditions, коллапс – никакое не преувеличение, а как раз наиболее точно характеризующее обстановку слово. Речь идет о нехватке полусотни автобусов и почти полутора сотен «единиц» обслуживающего персонала: водителей, авто- и электрослесарей.
Пресс-служба столичной городской управы распространила в среду сообщение, исполненное глубокой озабоченности. В частности, там говорится, что Таллиннский транспортный департамент «предупреждает о возможных отклонениях от расписания и других переменах в движении общественного транспорта и просит предусматривать время на передвижения по городу с запасом, а также понимания со стороны пассажиров».
СМИ цитируют слова господина Бородича, произнесенные им на пресс-конференции, которыми он подчеркивает, что речь не идет об обычной ситуации, поскольку несколько недель назад предполагалось, что MRP Linna Liinid будет обслуживать автобусные линии еще 2,5 года, и в этой связи он просит пассажиров «запастись терпением на переходный период».
Для пропустивших начало развития сюжета – краткое содержание предыдущих серий. Две недели назад обслуживающее одиннадцать городских автобусных маршрутов фирма MRP Linna Liinid сообщила столичному руководству, что с 1 февраля не сможет выполнять свои договорные обязательства по обеспечению транспортных потребностей жителей Таллинна. Отсюда, собственно, и растут «ноги» в виде недостающих пятидесяти автобусов, ста двадцати пяти водителей и двадцати авторемонтников, а также двух с половиной лет, которые MRP «недодало» городу.
Ремонт улицы Гонсиори и ещё десятка столичных магистралей затянулся: «Запаситесь терпением, продумайте другие маршруты». Плохо работают снегоочистители, как всегда, застигнутые зимними условиями врасплох: «Выезжайте в нужном вам направлении раньше обычного, надеемся на ваше понимание…»
Вы держитесь!
Вот эти формулировки – «просит предусматривать время…», «запастись терпением» и «понимание со стороны пассажиров» – где-то мы их уже встречали…
В России фраза премьера Медведева: «Денег нет, но вы держитесь!», – стала уже мемом. Но что-то и таллиннские власти в последнее время стали прибегать к ней слишком часто.
Ремонт улицы Гонсиори и ещё десятка столичных магистралей затянулся: «Запаситесь терпением, продумайте другие маршруты». Плохо работают снегоочистители, как всегда, застигнутые зимними условиями врасплох: «Выезжайте в нужном вам направлении раньше обычного, надеемся на ваше понимание…» Теперь потребуется не менее двух месяцев, чтобы заделать брешь в транспортных сетях, возникшую по вине MRP: «Запаситесь терпением на переходный период!..»
Из интервью, данного Бородичем в телестудии Rus.Postimees, становится ясно, что о неблагополучии финансового положения MRP Linna Liinid руководству TLT было известно еще летом прошлого года. И что? Да ничего… Поверили заверениям перевозчика, что он (MRP) справится со своими проблемами. Так же, как поверили ранее, когда принималось решение о том, кто выиграет тендер на перевозки. Как признался опять-таки Денис Бородич, его всегда смущало, насколько более выгодные ценовые условия предложил этот партнер по сравнению с другими конкурентами. И опять поверили на слово заверениям, что MRP сумеет выполнить свои обязательства…
Мне непонятно, почему городские власти в этом вопросе постоянно идут на поводу у складывающихся обстоятельств. Почему не собака виляет хвостом, а хвост – собакой? Никого не хочу обидеть: просто есть такая пословица, грубовато, но точно отражающая ненормальность ситуации, при которой обстоятельства, и чаще всего – неблагоприятные, но не непреодолимые – управляют там, где должны управлять специально для их преодоления нанятые чиновники.
В какой-то момент, находясь в студии, глава TLT выдал себя, отвечая на чрезвычайно деликатно формулируемые, но очень настойчивые вопросы ведущей – как же получилось, что мы пришли к столь печальным результатам. Внешне оставаясь достаточно корректным, интервьюируемый все-таки не сумел сдержать заметное раздражение, ответив красноречиво и исчерпывающе: «Ну, вот так получилось!».
Валидировали, валидировали, да не вывалидировали
Абсолютно достойный ответ топ-менеджера с окладом, превышающим зарплату президента и премьер-министра. Правда, пока еще не вместе взятых.
И еще один штрих, характеризующий уровень компетенции чиновника. На реплики ведущей о том, что MRP LL – это «ваши партнеры», господин Бородич каждый раз тщательно парировал: «Это не наши партнеры, это партнеры города!». А Tallinna Linnatranspordi AS – не город? Это где-то на хуторе или вообще в чистом поле?
Все ссылки на непредвиденность возникших обстоятельств – не более и не менее чем признание в собственной некомпетентности и неэффективности.
Нынешний автобусный сбой обойдется городу примерно в сто миллионов евро. А мог обойтись в сумму на порядок или на два порядка меньше. Потому что при первых же признаках неблагополучия в финансовых делах партнера можно – и необходимо было! – организовать аудиторскую проверку фирмы-перевозчика. Если это было вне компетенции правления TLT AS (на что упорно намекает его председатель), значит, долг его руководства был – поставить в известность город, который хоть и представляется в формулировке господина Бородича некоей аморфной и анонимной субстанцией, но наверняка сумел бы изыскать способ как-то исправить положение, не доводя его до критического.
…А ведь первый тревожный звонок прозвучал еще осенью. Тогда, спустя три или четыре месяца после назначения бывшего центриста и бывшего реформиста Дениса Бородича на нынешнюю должность, выяснилось, что число пассажиров снизилось в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет на двадцать процентов. И это – несмотря на то, что, вступая в должность, новый глава TLT торжественно пообещал «вернуть доверие жителей Таллинна к предприятию, а также возродить уверенность в сегодняшнем дне у его работников, улучшить имидж общественного транспорта и бороться с коррупцией».
Была предпринята не вполне уклюжая попытка объяснить такое падение простым сбоем в системе. Мол, пассажиры сделались более забывчивыми и стали реже валидировать свои проездные документы. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Пассажиры валидировали, валидировали, да не вывалидировали.
Наверное, такая планида у Дениса Бородича: создавать проблемы посложнее, чтобы потом тем успешнее (и с тем бòльшими затратами) их решать. Ну и чтобы было, за что потом получать вознаграждение. Ведь с таким вызовом столичный общественный транспорт сталкивается в первый раз. Хорошо бы и в последний…