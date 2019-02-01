«Запаситесь терпением на переходный период!..»

Сегодня же всё как раз с точностью до наоборот: кризисное управление – это такой стиль управления, при котором критические ситуации не просто возникают, а умышленно создаются. Во всяком случае, именно такое объяснение напрашивается, когда пытаешься понять, что же в реальности происходит сегодня с таллиннскими автобусными маршрутами. При этом возникает также ощущение, что словосочетание «кризисное управление» происходит не от английского crisis management, а вовсе от – тоже английского – crazy management.

И текли, куда надо, каналы…

…и в конце, куда надо, впадали. И городские автобусы по улицам столицы, худо ли, бедно ли, представьте себе, ездили. Ну, не без того, чтобы кто-то кое-где у нас порой опаздывал по причине поломки отдельных единиц общественного транспорта, но все-таки это не приобретало формы коллапса. До тех пор, пока на пост председателя правления акционерного общества Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) не был назначен Денис Бородич. По сути, именно в качестве кризисного менеджера, поскольку, как тогда считалось, этот самый транспорт вот-вот мог в фазу коллапса войти. И пожалуйста, будьте любезны: не прошло и полгода, как он (транспорт) в нее (означенную выше фазу) таки вошел.

Нынче столичная мэрия, со всей нордической прямотой и недвусмысленностью, предупреждает: в ближайшее время в Таллинне может быть нарушено автобусное движение! Исходя из текста публикаций, посвященных этой теме, слово «может» в данном случае является эвфемизмом и имеет значение «должнò». Определение же «коллапс» применительно к сложившейся ситуации мной не придумано, а увидено в сводках с транспортного фронта еще раньше.

Учитывая масштабы сложившихся crazy conditions, коллапс – никакое не преувеличение, а как раз наиболее точно характеризующее обстановку слово. Речь идет о нехватке полусотни автобусов и почти полутора сотен «единиц» обслуживающего персонала: водителей, авто- и электрослесарей.

Пресс-служба столичной городской управы распространила в среду сообщение, исполненное глубокой озабоченности. В частности, там говорится, что Таллиннский транспортный департамент «предупреждает о возможных отклонениях от расписания и других переменах в движении общественного транспорта и просит предусматривать время на передвижения по городу с запасом, а также понимания со стороны пассажиров».

СМИ цитируют слова господина Бородича, произнесенные им на пресс-конференции, которыми он подчеркивает, что речь не идет об обычной ситуации, поскольку несколько недель назад предполагалось, что MRP Linna Liinid будет обслуживать автобусные линии еще 2,5 года, и в этой связи он просит пассажиров «запастись терпением на переходный период».