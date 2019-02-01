Водители Ласнамяэ получили от полиции предупреждающие письма

В письмах автолюбителям советовали быть осторожнее на дорогах, не заниматься за рулем посторонними вещами и обязательно соблюдать правила дорожного движения, сообщил 1 февраля Rus.ERR со ссылкой на утренние новости на телеканале ETV+.

«На самом деле, хороших и добросовестных водителей у нас больше. Эта акция - напоминание, чтобы люди и впредь вели себя примерно на дорогах, соблюдали скоростной режим, и не нарушали правила. Этой бумажкой мы хотим привлечь внимание - чтобы человек обрадовался, что это не штраф, а привлечение внимания», - пояснила смысл мероприятия комиссар полиции Маргарита Ингел.