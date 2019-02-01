Новое псевдолекарство: TRS глотают и беременные, и маленькие дети

Диагностировать отравление по радужной оболочке глаза невозможно

В эстонской группе Advanced TRS утверждается, что содержание тяжелых металлов в организме можно диагностировать по наличию коричневых пятнышек на радужной оболочке глаза. Семейный врач Пирет Роспу объясняет, что так просто поставить диагноз все же нельзя.

«Откуда пошли эти разговоры о радужке, остается только предполагать. Есть одно генетическое заболевание – синдром Уилсона, в случае которого медь копится в организме и одним из признаков этой болезни могут быть так называемые кольца Кайзера-Флейшера – зеленоватое или коричневое кольцо вокруг радужной оболочки глаза. А коричневые пятнышки на радужке могут быть и совершенно здоровых людей, по сути, они схожи с веснушками или родинками. Самостоятельно, сидя дома на диване, по каким-то симптомам или признакам диагностировать отравление тяжелыми металлами невозможно».