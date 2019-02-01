Новое псевдолекарство: TRS глотают и беременные, и маленькие дети

Пользующиеся неисследованным препаратом страдают от носовых кровотечений, болей в глазах и плохого самочувствия, пишет Postimees.
Как известно – свято место пусто не бывает. Если еще год назад велась ожесточенная борьба против продажи MMS и его скармливания детям, то теперь на нашем рынке появилось новое «чудо-лекарство» - TRS Advanced.
И хотя состав вещества иной, распространители раздают уже знакомые обещания – вылечить аутизм и очистить организм от тяжелых металлов. Также TRS рекомендуется беременным, маленьким детям и кормящим матерям.
«У мальчика белки глаз настолько красные, будто он употреблял коноплю, а у меня в правом глазу возникла острая боль… Мы употребили на двоих один флакон»,- описала побочные действия в сети Facebook одна из пользователей вещества. Болезненные и покрасневшие глаза, новое кровотечение, боли в животе, насморк и кашель, а также плохое самочувствие пережили и другие потребители TRS, однако все это подается в качестве положительных признаков процесса очистки организма.
Группа в Facebook прежнего получившего дурную славу чудо-лекарства – MMS – попала под жесткий огонь критики и уже к концу лета было понятно, что ей больше нет места. В начале сентября Департамент здоровья, под одобрение общественности, добился ее закрытия, и теперь вещество распространяют из-под полы.
Высокая цена
Но 27 августа консультант находящейся на вершине пирамиды и на границе сетевой торговли Coral Club Прийт Неэме открыл в Facebook новую группу, пропагандирующую новое чудо-лекарство - Advanced TRS. Произведенное в США вещество можно заказать на странице ее производителя - Coseva, и сейчас Прийт Неэме кажется единственным, кто активно занимается поставкой продукции. В действительности же заниматься перепродажей может каждый, на странице Coseva предложены семь способов, как можно лучше заработать денег на продаже вещества.
За пять месяцев эстонская группа Advanced TRS собрала целых 896 членов, а в последние недели к ней каждый день присоединялись десяток человек. Даже если бы вещество было совершенно безопасно для здоровья, – в чем из-за весьма агрессивных побочных эффектов можно сомневаться – речь вновь идет о покушении на кошельки разочарованных в традиционной медицине людей.
Если, как утверждается, очищающее для организма воздействие TRS и MMS схожее, то цена последнего заметно ниже. 100-миллилитровый флакон можно получить за 25 евро, и его хватит одному человеку как минимум на три месяца. За 30-миллилитровый флакон TRS придется отдать почти 60 евро, и его хватит всего на месяц. Но в ответ на жалобы потребителей Прийт Неэме отвечает в группе, что «если здоровья не будет, это обойдется еще дороже», и добавляет, что, конечно, найдутся и более дешевые способы для улучшения здоровья.
Попытки Postimees пообщаться с Прийтом Неэме успехом не увенчались. Однако сразу после обращения, группа Неэме в Facebook стала секретной, а это значит, что обычные пользователи теперь не смогут эту группу даже найти.
Исследования только идут
Advanced TRS – это распыляемое в рот вещество, в составе которого имеется дистиллированная вода и цеолиты. По словам фармаколога Анти Калда, цеолиты – это группа природных минералов, основным компонентом которого являются алюмосиликаты.
«На данный момент цеолиты исследованы, прежде всего, на подопытных животных, и у них есть некоторые показания в ветеринарии, например, цеолит под названием клиноптилолит можно добавлять в корм животных»,- объяснил Калда. Он добавил, что поскольку на людях исследований проведено очень мало, сейчас возможные медицинские показания и токсичность этого соединения неизвестны.
После некоторого изучения вопроса Калда пришел к выводу, что данная продукция обозначена в США как пищевая добавка, что, по его словам, не означает, что вещество разрешено в Европейском союзе: «Оно не показано ни для лечения болезней, ни для профилактики. Люди, которые это делают, рискуют своим здоровьем».
В Эстонии цеолиты до сих пор использовались, например, в садоводстве для улучшения почвы, в качестве вещества, препятствующего возникновению комков в кошачьем песке, для смягчения воды в составе стиральных порошков и в строительных смесях. Какое-то время назад Õhtuleht писал об аллергике, которому было сложно найти порошок без цеолитов, а обычный порошок с цеолитом вызывает у него приступы аллергии.
Семейный врач Пирет Роспу подтвердила, что цеолиты сейчас исследуют весьма активно, прежде всего, в областях, связанных с сельским хозяйством и окружающей средой, но также и в ветеринарии и медицине. В медицине их, по словам Роспу, используют, например, в останавливающих кровотечения губках, в качестве абсорбентов для защиты желудка, а также в гемодиализе, и переносчиком лекарства, чтобы молекула лекарства могла лучше работать в правильном месте. Но, поскольку испытаний на людях еще не проводили, сейчас нужно воздержаться от их использования в качестве лекарства.
«Во время испытаний на животных от одного цеолита – клиноптилолита – была польза при ликвидации свинцовых отравлений, также некоторые опыты были проведены при ликвидации отравлений свинцом на людях, но для клинического использования он пока еще не одобрен»,- объяснила Роспу, добавив, что тяжелых металлов десятки, и маловероятно, что одно средство в состоянии воздействовать на все из них.
Она объяснила, что разработка лекарства – это длинный процесс и после первичных опытных исследований следуют опыт на животных, и только тогда начинаются клинические исследования на людях: «Перечень кандидатов в лекарства, которые были многообещающими во время первичных испытаний, но во время испытаний на людях ожидаемого эффекта не дали или оказались опасными, длинный». Она добавила, что в мире при различных испытания в различных «природных» препаратах нашли молекулы имеющихся или уже запрещенных рецептурных лекарств, а также, например, в препаратах китайской медицины или аюрведы в больших количествах найдены тяжелые металлы.
«Продающие цеолиты из рук в руки, по сути, говорят, что их не интересует ожидание результатов клинических исследования, они лучше сами поставят сами себе, или своим детям, диагноз и вылечатся. Причем, концепция сетевой торговли говорит, что чем больше «диагнозов» указать и чем больше «лекарств» продать, тем лучше доход. В нормальном мире постановка диагноза и продажа лекарств находится в руках разных людей, чтобы не возникал конфликт интересов»,- объяснила они бизнес-схему торговли TRS.
Больше всего в случае TRS врача злит то, что его советуют беременным: «Беременность – это время, когда все лечения и процедуры, которые не являются крайне необходимыми, переносятся на другое время. Без проведения клинических исследований я бы никому не советовала бесконтрольно принимать продукцию, особенно таким уязвимым группам, как беременные, младенцы, дети или пожилые».
По словам Ропсу, прием препаратов, предназначенных для детей, беременных и кормящих матерей является отдельной процедурой, также как для пациентов с проблемами почек и печени.
Речь идет о не препарате
Поскольку в случае TRS контроля качества нет, и исследования этой группы продукции проведены только самим производителем – Coseva – Департамент здоровья не может считать его безопасным.
«Ни Департамент здоровья, ни какое-то другое, имеющее соответствующую компетенцию учреждение, насколько нам известно, это изделие не тестировали»,- сказал руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар. Он добавил, что речь идет о не препарате и неизвестно, в какой степени его потребление может повлиять на здоровье человека.
«Если поискать на сайте подтверждающие предполагаемые особенности изделия материалы, то найти их не получится – по утверждению авторов сайта, изделие разработали «эксперты», а основой всего процесса являются какие-то «стандарты Coseva», о которых остальной мир до сих пор не слышал»,- отметил Саар.
Но больше всего Департамент здоровья огорчает то, что TRS предлагается детям: «Конечно, нельзя давать детям такие непротестированные изделия – кроме того, что поведение действующего вещества в организме не исследовано, дополнительный вред здоровью могут причинить советы сомнительной ценности, полученные на интернет-форуме».
По словам Саара, лечение от отравлений тяжелыми металлами в Эстонии финансируется государством: «Отравление тяжелыми металлами можно лечить совершенно легально и проверенными препаратами, не стоит участвовать в этих пирамидах». Он советует обращаться с проблемами со здоровьем, прежде всего, к своему семейному врачу.
Диагностировать отравление по радужной оболочке глаза невозможно
В эстонской группе Advanced TRS утверждается, что содержание тяжелых металлов в организме можно диагностировать по наличию коричневых пятнышек на радужной оболочке глаза. Семейный врач Пирет Роспу объясняет, что так просто поставить диагноз все же нельзя.
«Откуда пошли эти разговоры о радужке, остается только предполагать. Есть одно генетическое заболевание – синдром Уилсона, в случае которого медь копится в организме и одним из признаков этой болезни могут быть так называемые кольца Кайзера-Флейшера – зеленоватое или коричневое кольцо вокруг радужной оболочки глаза. А коричневые пятнышки на радужке могут быть и совершенно здоровых людей, по сути, они схожи с веснушками или родинками. Самостоятельно, сидя дома на диване, по каким-то симптомам или признакам диагностировать отравление тяжелыми металлами невозможно».