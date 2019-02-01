Видео: чуть не погибший в страшном ДТП водитель отблагодарил работников скорой помощи за спасение жизни

Первого февраля прошлого года на шоссе Таллинн-Тарту неподалеку от Имавере произошло тяжелое ДТП, когда столкнулись следовавший со стороны Тарту большой рейсовый автобус и ехавший ему навстречу фургон.

Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, но, выехав на встречную полосу, не заметил приближающегося со стороны Таллинна белого фургона. Произошло лобовое столкновение.

ДТП на шоссе Таллинн-Тарту 1 февраля 2018 года. ФОТО: Kaspar Pokk

Удар был настолько сильным, что водитель фургона буквально застрял между кусками машины. Ситуацию осложняло то, что в фургоне было две тонны жидкой шпаклевки, которая разлилась и давила на перегородку за спиной водителя.

Находившийся за рулем Райн Мюркхайн получил очень тяжелые травмы, но ему удалось выжить. Руль фургона раскололся, и рулевая колонка воткнулась Райну под грудную клетку. На спину давил груз и перегородка, а ноги Райна застряли под арматурой. Несмотря на все это, сегодня он снова здоров, может водить машину и работать. О серьезности ситуации говорит тот факт, что, помимо прочих тяжелых травм, у него было около 30 переломов.

Сегодня Райн Мюркхайн смог пожать руки, обнять, вручить медали и торт врачу скорой помощи Максиму Кабанову, технику скорой помощи Меэлису Тамлаку и медсестре Керсти Мейстер.