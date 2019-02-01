Видео: чуть не погибший в страшном ДТП водитель отблагодарил работников скорой помощи за спасение жизни
Получивший серьезные травмы в тяжелом ДТП, которое произошло ровно год назад на шоссе Таллинн-Тарту неподалеку от Имавере, Райн Мюркхайн вначале отправился благодарить прибывших первыми к нему на помощь спасательную команду из Пыльтсамаа. Сегодня настала очередь услышать слова благодарности и работникам пайдеской скорой помощи, пишет Järva Teataja.
Первого февраля прошлого года на шоссе Таллинн-Тарту неподалеку от Имавере произошло тяжелое ДТП, когда столкнулись следовавший со стороны Тарту большой рейсовый автобус и ехавший ему навстречу фургон.
Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, но, выехав на встречную полосу, не заметил приближающегося со стороны Таллинна белого фургона. Произошло лобовое столкновение.
Удар был настолько сильным, что водитель фургона буквально застрял между кусками машины. Ситуацию осложняло то, что в фургоне было две тонны жидкой шпаклевки, которая разлилась и давила на перегородку за спиной водителя.
Находившийся за рулем Райн Мюркхайн получил очень тяжелые травмы, но ему удалось выжить. Руль фургона раскололся, и рулевая колонка воткнулась Райну под грудную клетку. На спину давил груз и перегородка, а ноги Райна застряли под арматурой. Несмотря на все это, сегодня он снова здоров, может водить машину и работать. О серьезности ситуации говорит тот факт, что, помимо прочих тяжелых травм, у него было около 30 переломов.
Сегодня Райн Мюркхайн смог пожать руки, обнять, вручить медали и торт врачу скорой помощи Максиму Кабанову, технику скорой помощи Меэлису Тамлаку и медсестре Керсти Мейстер.