Генпрокуратура России считает, что таинственная смерть девяти советских туристов на Урале в 1959 году связана с природными явлениями. Это могли быть лавина или ураган, криминальная версия исключена, пришли к выводу в прокуратуре.
«Лавина, снежная доска или ураган»
«Криминал исключается полностью», - заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, выступая на видеоканале прокуратуры «Эфир».
По его словам, прокуратура Свердловской области проверит три версии гибели группы в результате природных явлений: «Это могла быть лавина, снежная доска (пласт мелкозернистого снега - Би-би-си) или ураган».
В сентябре 2018 года прокуратура Свердловской области начала масштабную проверку обстоятельств гибели туристов. «Цель ее - из 75 версий оставить одну, истинную», - сказал Куренной.
«И мы из 75 версий намерены проверить как наиболее вероятные, три, и все они так или иначе связаны с природными явлениями», - добавил он.