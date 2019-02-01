Он объяснил, что прокуратура - единственный орган, который по закону может вернуться к расследованию гибели группы Дятлова, несмотря на то, что событие произошло 60 лет назад, а сроки давности по уголовному делу прошли, пояснил Куренной.

Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, в свою очередь, объяснил, что для проверки есть две причины. Первая - родственники погибших хотят знать, от чего они умерли. Вторая - нужно установить, что произошло, чтобы избежать повторения таких событий в будущем.

В связи с этим сотрудники прокуратуры Свердловской области вместе с экспертами и представителями МЧС собираются в марте выехать на место гибели туристов. До этого прокуратура проверяла только материалы старого расследования.

Перевал Дятлова

Группа Дятлова состояла из девяти туристов-студентов под руководством инструктора Игоря Дятлова. Она совершала лыжный поход по Уралу и погибла в полном составе на перевале в Свердловской области. Позже это место назвали перевалом Дятлова.

Экспедиция пропала в горах Урала в начале февраля 1959 года. Туристы не вышли в намеченный срок на финишную точку маршрута. Последнюю стоянку группы обнаружили только в конце февраля на горном склоне, который теперь неофициально называют «перевал Дятлова».

Тела всех девяти туристов были найдены на разном расстоянии вокруг их стоянки в последующие несколько месяцев. Пятеро замерзли насмерть, четверо погибли в результате разных травм. Следствие пришло к выводу, что причиной гибели туристов стала некая «стихийная сила, которую преодолеть туристическая группа не смогла».

Таинственная гибель группы Дятлова породила десятки версий, среди которых сход лавины, нападение на группу и даже действие паранормальных сил.

Расследованием гибели группы Дятлова до сих пор занимаются исследователи-любители, группе Дятлова посвящены многочисленные сайты в интернете.