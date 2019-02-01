Департамент обратился к жителям Эстонии: срочно проверьте ПИН-коды своих ИД-карт

Еще до конца февраля в случае, если человек потерял или забыл ПИН-коды своей ИД-карты, новые ПИН-коды можно получить в конторах банков Swedbank и SEB. Но начиная с марта банки эту услугу больше предлагать не будут.

"Когда человек не пользуется регулярно э-услугами и не подписывает документы дигитально, можно забыть свои ПИН-коды. К сожалению, конверт с ПИН-кодами часто выбрасывают или теряют. Следует хранить коды своей ИД-карты в надежном месте отдельно от документа", – сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Элийза Сау.

С декабря Департамент полиции и погранохраны выдают ИД-карты нового образца в сотрудничестве с новым производителем, поэтому будет закончено обслуживание ИД-карт в банковских конторах. Так как с 1 февраля в э-банки нельзя будет заходить с картой паролей, Департамент полиции и погранохраны продлил возможность замены ПИН-кодов ИД-карты в банковских конторах до конца этого месяца, чтобы люди смогли получить новые возможности аутентификации.

Элийза Сау советует проверить, помните ли вы ПИН-коды ИД-карты, так как скоро можно будет подавать декларацию о доходах, а также пройдут выборы.

"Зачастую обнаруживается, что ПИН-кодов нет, в последний момент. Советуем проверить наличие ПИН-кодов уже сейчас, а также оформить себе еще какой-либо альтернативный способ аутентификации, например mobiil-ID“, – сказала Сау.