Вс, 3.02.2019
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  • Фото: небо над Таллинном озарил фейерверк в честь китайского Нового года

Фото: небо над Таллинном озарил фейерверк в честь китайского Нового года

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Сегодня, 2 февраля, Таллинн уже в десятый раз устроил праздник в честь Нового года по китайскому календарю. 

Праздничные мероприятия проходили на площади Вабадузе. Из Пекина в Эстонию приехали музыканты Центральной консерватории, артисты оперы Куньцюй, спортсмены из клубов единоборств и танцовщики Пекинской танцевальной академии. В программе были выступления клуба Тай-чи, огненный танец танцевальной студии Müstika и барабанщики под управлением Сильвера Ульвика.

Кроме того, из Пекина приехал скульптор по льду Ву Тайченг, который на глазах публики создал скульптуру в честь года свиньи. В это же время скульптор Тауно Кангро сделал свою скульптуру в честь хозяйки года.

Завершился праздник фейерверком.

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