Галерея: Таллинн встречает Новый год по китайскому календарю

Сегодня, 2 февраля, Таллинн уже в десятый раз устроил праздник в честь Нового года по китайскому календарю. Праздничные мероприятия проходят на площади Вабадузе - на сцене можно увидеть артистов из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу, а в завершение вечера будет устроен фейерверк. Гостей приглашали на гулянья уже к полудню, а концерт пройдет с 16 до 18 часов.