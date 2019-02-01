Пт, 1.02.2019
Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Владимир Симонов

Таллинн встретит Новый год по китайскому календарю
Вход бесплатный

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ФОТО: Erik Tikan

Завтра, 2 февраля, Таллинн уже в десятый раз устроит праздник в честь Нового года по китайскому календарю. Праздничные мероприятия пройдут на площади Вабадузе - на сцене можно будет увидеть артистов из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу, а в завершение вечера будет устроен фейерверк. Гостей приглашают на гулянья уже к полудню, а концерт пройдет с 16 до 18 часов.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что горожане очень ждут ежегодного празднования китайского Нового года. «Пекин подготовил для таллиннских зрителей яркую программу высокого класса, в которой в изобилии будут представлены красочные танцы и номера мастеров единоборств. В придачу можно будет полюбоваться китайскими сахарными картинами ручной работы и глиняными масками артистов Пекинской оперы. По традиции вечер завершится фейерверком», - добавил вице-мэр.

Из Пекина в Эстонию приедут музыканты Центральной консерватории, артисты оперы Куньцюй, спортсмены из клубов единоборств и танцовщики Пекинской танцевальной академии. В программе выступления клуба Тай-чи, огненный танец танцевальной студии Müstika и барабанщики под управлением Сильвера Ульвика.

Кроме того, из Пекина приедет скульптор по льду Ву Тайченг, который на глазах публики создаст скульптуру в честь года свиньи. В это же время скульптор Тауно Кангро будет ваять свою скульптуру в честь хозяйки года. А на улице Харью будут продаваться китайские угощения и горячие напитки.

Вход на праздник бесплатный.

Мероприятие подготовлено Таллиннским департаментом культуры и Пекинским бюро культуры.

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