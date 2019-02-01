Лицензию на добычу сланца на шахте «Эстония» продлили на 30 лет

Новое разрешение предусматривает увеличение объема добываемого сланца с 8,2 до 10 миллионов тонн в год. С учетом нынешних объемов добычи сланца на шахте хватит примерно на 15 лет, но Enefit Kaevandused – дочернее предприятие Eesti Energia – решило в минувшем году ходатайствовать о разрешении на разработки сроком на 30 лет, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».