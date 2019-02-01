Лицензию на добычу сланца на шахте «Эстония» продлили на 30 лет

Департамент окружающей среды продлил срок действия лицензии на добычу сланца на шахте «Эстония» до 2049 года, увеличив на 20 процентов допустимый на шахте объем добычи.
Новое разрешение предусматривает увеличение объема добываемого сланца с 8,2 до 10 миллионов тонн в год. С учетом нынешних объемов добычи сланца на шахте хватит примерно на 15 лет, но Enefit Kaevandused – дочернее предприятие Eesti Energia – решило в минувшем году ходатайствовать о разрешении на разработки сроком на 30 лет, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
«Я не знаю, сколько мы проработаем с такими объемами. Может быть, объем разработок снизится», - сказал руководитель проектов по развитию Eesti Energia Вельо Александров, добавив, что разрешение им дали с небольшим запасом.