А как вы проезжаете данный перекресток? Новый светофор на улице Гонсиори вводит в ступор столичных автомобилистов

Красный - нельзя ехать, зеленый - тоже нельзя?..

Если первые недели после открытия улицы Гонсиори у водителей возникали проблемы с пониманием принципа проезда реверсивной полосы, то через какое-то время ситуация стала заметно лучше. Если понаблюдать за движением по этой городской артерии, можно заметить, что довольно большое число автомобилистов игнорирует знаки и разметку, разъезжая по полосам общественного транспорта и поворачивая там, где это запрещено. Но картина куда более интересная открывается на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси — рядом со зданием, в котором базируется Кесклиннаская спасательная команда.

Достаточно десяти минут наблюдений, чтобы понять, что значительное число водителей испытывает трудности с проездом перекрестка при движении из центра города в сторону Ласнамяэ. Если до реконструкции здесь было мало светофоров и они были понятны всем, то теперь ситуация изменилась кардинально: кроме обычного светофора, был добавлен второй — со стрелками. Также был установлен отдельный светофор для велосипедистов. Например, в вечернее время, когда реверсивная полоса открыта для движения в сторону Ласнамяэ, водители, остановившиеся на светофоре теряются, так как их вводит в ступор не только обилие светофоров, но и порядок их включения.

Первым зеленым загорается светофор для велосипедистов, затем разрешающий движение сигнал включается на светофоре со стрелками, а в самую последнюю очередь зеленый включается на обычном круглом светофоре. Именно комбинация светофора со стрелками и обычного стала настоящим ребусом для автомобилистов.

Чаще всего ситуация выглядит следующим образом: включается зеленая стрелка, разрешающая движение прямо, на втором светофоре горит красный, но запутавшиеся водители стоят и ждут, пока зеленый сигнал загорится на втором светофоре. Водители общественного транспорта также испытывают сложности на этом светофоре.

Виноваты ли в неразберихе на светофоре водители или дело в плохой организации движения? Если судить по ответам экспертов, правда будет где-то посередине.

Понятно, что ничего не понятно

Как сообщил в своем первом письме руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, светофоры на улице Гонсиори были установлены в соответствии со стандартами, а также он упомянул, что, согласно задумке, когда на светофоре со стрелками загорается зеленый, а на втором светофоре горит красный, водители могут ехать прямо, но при этом им следует уступить дорогу транспортным средствам, которые едут с других направлений. Если же на на обоих светофорах горит зеленый, водитель может пересекать перекресток беспрепятственно.