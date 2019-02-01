А как вы проезжаете данный перекресток? Новый светофор на улице Гонсиори вводит в ступор столичных автомобилистов
В середине ноября после продолжительного ремонта столичная улица Гонсиори наконец открылась для движения транспорта. По планам градоначальников, новая организация движения должна была решить проблемы пробок, а также улучшить сообщение общественного транспорта с центром города. Спустя почти три месяца можно сказать, что водители привыкли к первой в стране улице с полосой реверсивного движения. Но всплыли другие недостатки.
Красный - нельзя ехать, зеленый - тоже нельзя?..
Если первые недели после открытия улицы Гонсиори у водителей возникали проблемы с пониманием принципа проезда реверсивной полосы, то через какое-то время ситуация стала заметно лучше. Если понаблюдать за движением по этой городской артерии, можно заметить, что довольно большое число автомобилистов игнорирует знаки и разметку, разъезжая по полосам общественного транспорта и поворачивая там, где это запрещено. Но картина куда более интересная открывается на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси — рядом со зданием, в котором базируется Кесклиннаская спасательная команда.
Достаточно десяти минут наблюдений, чтобы понять, что значительное число водителей испытывает трудности с проездом перекрестка при движении из центра города в сторону Ласнамяэ. Если до реконструкции здесь было мало светофоров и они были понятны всем, то теперь ситуация изменилась кардинально: кроме обычного светофора, был добавлен второй — со стрелками. Также был установлен отдельный светофор для велосипедистов. Например, в вечернее время, когда реверсивная полоса открыта для движения в сторону Ласнамяэ, водители, остановившиеся на светофоре теряются, так как их вводит в ступор не только обилие светофоров, но и порядок их включения.
Первым зеленым загорается светофор для велосипедистов, затем разрешающий движение сигнал включается на светофоре со стрелками, а в самую последнюю очередь зеленый включается на обычном круглом светофоре. Именно комбинация светофора со стрелками и обычного стала настоящим ребусом для автомобилистов.
Чаще всего ситуация выглядит следующим образом: включается зеленая стрелка, разрешающая движение прямо, на втором светофоре горит красный, но запутавшиеся водители стоят и ждут, пока зеленый сигнал загорится на втором светофоре. Водители общественного транспорта также испытывают сложности на этом светофоре.
Виноваты ли в неразберихе на светофоре водители или дело в плохой организации движения? Если судить по ответам экспертов, правда будет где-то посередине.
Понятно, что ничего не понятно
Как сообщил в своем первом письме руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, светофоры на улице Гонсиори были установлены в соответствии со стандартами, а также он упомянул, что, согласно задумке, когда на светофоре со стрелками загорается зеленый, а на втором светофоре горит красный, водители могут ехать прямо, но при этом им следует уступить дорогу транспортным средствам, которые едут с других направлений. Если же на на обоих светофорах горит зеленый, водитель может пересекать перекресток беспрепятственно.
«Разумеется, следует уступать дорогу спешащим на вызов автомобилям полиции, скорой помощи или спасателям. Зеленая стрелка, которая горит над полосой реверсивного движения, не является светофором. Это такой дорожный знак, который показывает, когда данная полоса открыта для движения. Подобная система светофорного регулирования используется по всему миру», - сообщил Рюйтельмаа, а также напомнил водителям, что при движении из Ласнамяэ в сторону центра города на перекрестке Гонсиори и Пронкси больше нет поворота налево (к универмагу Stockmann).
Если заглянуть в Закон о дорожном движении, на который в своих ответах ссылаются как Департамент шоссейных дорог, так и присяжный адвокат Индрек Сирк из адвокатского бюро Sirk ja Saareväli, то, согласно ч.2 ст.7, светофор с сигналами в виде стрелки регулирует движение транспортных средств на перекрестке. Сигналы светофора имеют форму стрелок. Красный и желтый сигналы могут быть также и круглыми; в этом случае на них наносятся контуры стрелок. Сигналы располагаются вертикально. Расположение сигналов, очередность их включения и их значение такие же, что и у светофора с круглыми сигналами. При включенном зеленом сигнале в виде стрелки разрешатся двигаться в указанном стрелкой направлении. Зеленая стрелка, указывающая налево, разрешает также разворот с крайней левой полосы.
В ч.3 ст.7 сказано, что включенная зеленая стрелка в дополнительной секции разрешает движение в указываемом ею направлении независимо от цвета включенного основного сигнала.
Как пояснил эксперт по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Эрик Вахемяэ, главным условием использования светофоров с сигналами в виде стрелки является то, что траектория движения на перекрестке транспортного средства, движущегося в направлении, указанном стрелкой расположенного на перекрестке светофора, не пересекается с траекторией движения других движущихся в разрешенном направлении транспортных средств и пешеходов (бесконфликтное регулирование). Об этом сказано в постановлении министра экономики и коммуникаций, где зафиксированы значения дорожных знаков, дорожной разметки, а также требований к светофорам.
В своем комментарии присяжный адвокат Индрек Сирк из адвокатского бюро Sirk ja Saareväli сообщил, что появление на улице Гонсиори полосы с реверсивным движением — не что иное, как эксперименты столичных властей, которые привели к неразберихе на дорогах. «К сожалению, многие участники движения не понимают значения светофоров, поэтому в дорожном движении возникают опасные ситуации и неразбериха. Движение становится все сложнее, и приходится быть более внимательным», - сказал он.
По словам эксперта, обычные светофоры хорошо знакомы водителям, а с пониманием светофоров со стрелками есть сложности. «Светофор со стрелками указывает направление, в котором водитель может ехать. Когда на таком светофоре загорается зеленый, транспортное средство может ехать в направлении, на которое указывает стрелка, вне зависимости от сигналов прочих светофоров. На фотографии как раз такая ситуация: прямо ехать можно, а поворачивать нельзя. Тот же принцип действует и в ситуации, когда на обычном светофоре горит зеленый, а на светофоре со стрелками — красный. В этом случае нельзя ехать в том направлении, в котором указывает светофор со стрелками. Зеленый сигнал на основном светофоре позволяет двигаться в любом другом направлении», - подчеркнул он.
Сирк также подчеркнул, что следует помнить о существовании светофоров с допсекцией (сбоку от основного светофора установлена секция со стрелкой, которая либо включена, либо выключена). По его словам, если на допсекции горит зеленая стрелка, можно начинать движение, но необходимо учитывать сигналы основного светофора. «Если на дополнительном стрелка зеленая, а на основном светофоре горит красный, то ехать можно, но необходимо уступить дорогу другим участникам движения. Если же допсекция выключена, то вне зависимости от сигнала основного светофора ехать в направлении, указанном в дополнительной секции, запрещено», - сказал он.
Если же вернуться к перекрестку улиц Гонсиори и Пронкси, то при горящей зеленой стрелке и красном сигнале на втором светофоре можно ехать прямо. При этом уступать дорогу никому не нужно.
«Возможно, улучшить организацию движения на данном перекрестке можно с помощью установки двух светофоров со стрелками: первый будет разрешать проезд прямо, а второй — поворот направо. Левый поворот там все равно запрещен. Вполне вероятно, такое решение будет более понятным для водителей. Но с юридической точки зрения, нынешнее решение корректно», - утверждает эксперт.
Организацию движения ждут перемены
После уточняющих вопросов Тальво Рюйтельмаа во своем втором письме сообщил, что светофор со стрелками был установлен для обеспечения безопасности участников движения, чтобы поворот направо не совершали в то же время, когда движение начинали велосипедисты. «Там ограниченная видимость из-за стоящего на углу дома. По этой причине зеленый загорается для велосипедистов раньше, чем для других. Когда на светофоре со стрелками загорается зеленый, водители могут ехать только прямо. Поворачивать запрещено», - сказал он.
По словам Рюйтельмаа, за проектировочные работы отвечало шведское предприятие, поэтому, очевидно, подобное решение было для наших водителей в диковинку.
«Мы изучили движение по улице Гонсиори, проанализировали произошедшие там ДТП, а также рассмотрели поступившие к нам обращения. На основании этих данных мы пришли к заключению, что в ближайшее время мы изменим систему знаков и светофоров на данной улице. Но и после этого водителям следует сосредоточиться на движении и быть внимательными», - подытожил он.
Полиция может оштрафовать нарушителей
Как сказал руководитель патрульной службы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры подполковник полиции Вармо Рейн, если водитель едет на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, это является нарушением ч.1 ст. 221 Закона о дорожном движении. «В порядке сокращенного производства штраф составляет 40 евро, но если водитель не согласен на сокращенное производство, в результате производства штраф может составить до 50 штрафных единиц.
«Если на установленном над реверсивной полосой табло горит красный крест, это означает, что в данном направлении в это время ехать нельзя и полоса используется для езды в обратном направлении, то есть выезд на такую полосу в этот момент является выездом на встречную полосу. В случае, если водителем не был создана опасная ситуация, наказание может составить до 100 штрафных единиц. Если же автомобилист создал опасную ситуацию, ему грозит штраф до 200 штрафных единиц или лишение прав на срок до года», - резюмировал он.
О сложном – простым языком
Если по какой-то причине для вас так и осталось загадкой, каким образом следует пересекать данный перекресток в центре столицы, попытаемся кратко объяснить более простым языком.
Сначала разберемся с движением из города, когда реверсивная полоса в направлении Ласнамяэ закрыта, то есть c 06.00 до 12.00.
Поскольку в этот временной промежуток для движения открыта только полоса общественного транспорта, это значит, что все, кроме общественного транспорта и электромобилей, обязаны поворачивать направо — на улицу Пронкси. Например, если на светофоре со стрелками загорается зеленый, то находящийся в полосе общественного транспорта автобус, такси или электромобиль могут смело ехать прямо, не надо ждать, пока загорится зеленый сигнал на втором светофоре. Если же им, а также другим участникам движения, которые оказались в этой полосе, необходимо повернуть направо — следует дождаться, когда загорится зеленый на втором светофоре.
Рассмотрим второй вариант, когда полоса реверсивного движения открыта для движения из центра города в сторону Ласнамяэ (с 12.00 до 06.00). Первым делом изучим движение по полосе с реверсивным движением. Если транспортное средство стоит в данной полосе и на светофоре со стрелками загорается зеленый, а на втором светофоре горит красный — можно смело ехать прямо. Поворачивать направо запрещено.
Если транспортное средство ожидает разрешающего сигнала светофора в правой полосе (полоса общественного транспорта), то при загорающейся зеленой стрелке на первом светофоре и горящем красном сигнале на втором светофоре из данной полосы можно ехать прямо, но поворачивать направо запрещено, пока зеленый сигнал не включится на обычном светофоре.
Светофор со стрелками выглядит следующим образом и регулирует движение в том направлении, куда указывает стрелка. При зеленом сигнале светофора можно ехать вне зависимости от сигналов других светофоров.
Светофор с допсекцией выглядит следующим образом. Если горит стрелка зеленая, а на основном светофоре горит красный, ехать можно, но необходимо уступить дорогу другим участникам движения. Если же допсекция выключена, то вне зависимости от сигнала основного светофора ехать в направлении дополнительной секции запрещено.