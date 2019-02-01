Эстонские рыбаки заблудились в тумане и случайно оказались в России

В четверг утром на Теплое озеро внезапно опустился густой туман, из-за которого многие находившиеся на льду рыбаки утратили ориентиры и оказались в зоне пограничного режима или по другую сторону временной контрольной линии.

Первое сообщение о незаконном пересечении контрольной линии поступило пограничникам с кордона Муствеэ около 10:00, когда профессиональные рыбаки в густом тумане зашли из Эстонии в Россию. Рыбакам, передвигавшимся на мотосанях, помогли вернуться на берег и доставили их на кордон.

Через полтора часа пограничники вновь заметили, что в том же районе двое передвигавшихся пешком рыбаков по ошибке зашли за временную контрольную линию и отошли на несколько метров от нее на российской стороне. Патруль кордона Муствеэ на вездеходе-амфибии взял эстонских рыбаков на борт и тоже доставил их на кордон.

В первой половине дня погодные условия были одинаково неблагоприятными по обе стороны границы, потому что около 13:00 погранохрана РФ сообщила на кордон Муствеэ, что задержан гражданин на мотособаке, который также по ошибке пересек временную контрольную линию.

Глава кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс напоминает рыбакам, что при ухудшении погодных условий и потере ориентира на озере нужно остановиться и немедленно связаться с ближайшим кордоном, чтобы как можно быстрее получить необходимые инструкции и помощь. «При выходе на озеро помимо рыболовного снаряжения и удостоверения личности нужно взять с собой и заряженный мобильный телефон с контактным номером кордона. Кроме того, в интересах собственной безопасности стоит также захватить навигационный прибор, предварительно научившись им пользоваться», - сказал Эрнитс.