В Эстонии начал действовать новый порядок продажи топлива

Соответственно ст. 51 Закона о жидком топливе (далее ЗоЖТ; RT I, 03.04.2018, 12), которая начала действовать с 1 февраля 2019 года, лицо, имеющее лицензию на продажу топлива, вносит данные о топливе, принадлежащем ему, в базу данных об обращении топлива (эст. kütuse käitlemise andmekogu, KKS) в следующих случаях: отчуждение топлива, за исключением продажи на заправке; перевозка топлива, за исключением перевозки топлива, приобретенного на заправке, а также перевозки, которая влечет за собой другое событие или действие, установленное в ч. 2 ст. 51 ЗоЖТ при условии, что событие или действие, связанное с перевозкой, уже внесено в базу данных; передача топлива хранителю или лицу, размещающему товар на хранение; собственные нужды топлива; производство топлива за пределами акцизного склада; потери топлива или списание его остатков; приобретение топлива, допущенного в свободный оборот, иным способом, помимо его приобретения у другого лица, имеющего лицензию на продажу топлива; принятие на учёт остатков топлива.

Налоговый департамент напомнил, что в соответствии с ч. 1 ст. 7 ЗоЖТ продавцу топлива необходимо представить первого числа каждого календарного месяца в базе данных KKS отчет о топливе, проданном на заправке в предыдущем месяце с 16-го числа до конца календарного месяца, а 16-го числа необходимо представить отчет о топливе, проданном им в текущем месяце с 1 по 15 число.

Список представляемых данных в отчете об обращении топлива устанавливается постановлением министра финансов.

Вход в базу данных KKS будет осуществляться посредством домашней страницы Налогово-таможенного департамента, где необходимо выбрать электронную среду e-maksuamet/e-toll, а затем базу данных KKS. Данные можно ввести вручную посредством пользовательского интерфейса или передать их посредством межмашинного интерфейса (X-путь).

В связи с началом использования базы данных об обращении топлива (эст. kütuse käitlemise andmekogu, KKS), с 1 февраля 2019 года меняются основы расчета залога и начнет действовать ограничение, в соответствии с которым можно продавать топливо только в том количестве, которое покрыто залогом.

Залог, как и прежде, можно предоставлять в виде поручительства, депозита или ипотеки (ст. 122 Закона о налогообложении).

Предоставление залога является одним из обязательных требований для получения разрешения на продажу топлива. Минимальная сумма залога продавца топлива, которое выпущено для свободного обращения – 5 000 евро (ч. 2 ст. 42 Закона о жидком топливе, ЗоЖТ). При наличии разрешения на выпуск топлива для свободного обращения, разрешения на прекращение налогового складирования или разрешения на импорт топлива, залог продавца топлива составляет 1 000 000 eвро (ч. 1 ст. 42 ЗоЖТ).

Продавцу топлива, который не предоставил налоговой службе данные о планируемых продажах топлива к 15 ноября 2018 года, с 1 февраля 2019 года будет установлено ограничение на продажу топлива. Установленное ограничение означает, что допущенное для свободного обращения топливо можно будет продавать в количестве, которое покрыто ранее предоставленным залогом. Если предоставленный залог по состоянию на 1 февраля 2019 года будет меньше, чем 5000 евро, то НТД приостановит разрешение на продажу топлива (ч. 9 ст. 36 ЗоЖТ).

С 1 февраля 2019 года для продавцов топлива, которые импортируют топливо, выпускают топливо для свободного обращения или прекращают налоговое складирование, будет установлен залог в сумме 1 000 000 евро. Это означает, что продавцы топлива, которым НТД установил сумму залога менее чем 1 000 000 евро при импорте топлива, выпуске топлива для свободного обращения и прекращении налогового складирования, должны будут предоставить залог в сумме 1 000 000 евро не позднее чем 31 января 2019 года.