Пт, 1.02.2019
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"Формула-1" простилась с легендарной командой

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Kimi Räikkönen ei võistle enam mitte Sauberi vaid Alfa Romeo Racingu meeskonnas.

ФОТО: Kamran Jebreili/AP/Scanpix

Одна из старейших конюшен "Формулы-1", команда "Заубер" официально стала заводской командой "Альфа-Ромео", передает sports.ru.

Команда «Заубер» официально объявила о смене названия, начиная с сезона-2019. Отныне команда будет называться «Альфа Ромео».

«Альфа Ромео» стала техническим партнером «Заубера» в 2017 году.

«Я очень рад объявить, что мы начнем чемпионат 2019 года уже как команда «Альфа Ромео», – заявил руководитель конюшни Фредерик Вассер.

В истории команды уже был период в 2006-09 годах, когда швейцарская команда являлась заводской командой БМВ, но при этом имя основателя, Петера Заубера, из названия команды не убирали.

По оценке экспертов, "Альфа-Ромео", станет фарм-командой "Феррари", по примеру гоночных команд "Ред Булла".

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