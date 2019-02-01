"Формула-1" простилась с легендарной командой

«Я очень рад объявить, что мы начнем чемпионат 2019 года уже как команда «Альфа Ромео», – заявил руководитель конюшни Фредерик Вассер.

В истории команды уже был период в 2006-09 годах, когда швейцарская команда являлась заводской командой БМВ, но при этом имя основателя, Петера Заубера, из названия команды не убирали.