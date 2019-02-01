"Формула-1" простилась с легендарной командой

Одна из старейших конюшен "Формулы-1", команда "Заубер" официально стала заводской командой "Альфа-Ромео", передает sports.ru.
Команда «Заубер» официально объявила о смене названия, начиная с сезона-2019. Отныне команда будет называться «Альфа Ромео».
«Альфа Ромео» стала техническим партнером «Заубера» в 2017 году.
«Я очень рад объявить, что мы начнем чемпионат 2019 года уже как команда «Альфа Ромео», – заявил руководитель конюшни Фредерик Вассер.
В истории команды уже был период в 2006-09 годах, когда швейцарская команда являлась заводской командой БМВ, но при этом имя основателя, Петера Заубера, из названия команды не убирали.
По оценке экспертов, "Альфа-Ромео", станет фарм-командой "Феррари", по примеру гоночных команд "Ред Булла".