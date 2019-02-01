В Италии иностранцам предлагают 9000 евро за переезд в Альпы

Чтобы переехать в Италию, будущим жителям города необходимо соблюсти три условия. У них должен быть ребенок, зарплата не менее 6000 евро в год и возможность постоянно проживать в Локане, пишет turizm.ru.

По словам Маттиета, каждый год в городе умирает около 40 жителей, а рождается всего 10. Именно дети помогут оживить пустеющий северный итальянский город. Благодаря им будет снова открыта местная школа, отметил градоначальник.

Предложение о переезде ранее касалось только жителей Италии, но затем эта возможность была предоставлена и иностранцам. Мэр надеется привлечь в основном молодых людей, которые работают удаленно или готовы начать свой бизнес на месте. Локана может быть привлекательна для предпринимателей, поскольку в городе много закрытых магазинов, баров и ресторанов.

Город Локана, расположенный в самом сердце национального парка Гран Парадизо, придется по душе любителям активного отдыха. Здесь масса возможностей для катания на лыжах и коньках, скалолазания, велопрогулок, походов и рыбалки. В 45 километрах от Локано находится город Турин. Новые жители смогут выбрать в качестве жилья один из заброшенных домов. Интересно, что город может позволить себе подобные финансовые стимулы благодаря гидроэлектроэнергии, которую продает в различные районы Италии.