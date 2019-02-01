В Италии иностранцам предлагают 9000 евро за переезд в Альпы

Альпийский городок Локана в Пьемонте остро нуждается в новых жителях. Его население сократилось с более 7000 человек в начале 1900-х до менее 1500 в настоящий момент. Именно поэтому мэр города Джованни Маттиет предлагает всем желающим переехать в Локану. За это он обещает денежное вознаграждение в размере 9000 евро.
Чтобы переехать в Италию, будущим жителям города необходимо соблюсти три условия. У них должен быть ребенок, зарплата не менее 6000 евро в год и возможность постоянно проживать в Локане, пишет turizm.ru.
По словам Маттиета, каждый год в городе умирает около 40 жителей, а рождается всего 10. Именно дети помогут оживить пустеющий северный итальянский город. Благодаря им будет снова открыта местная школа, отметил градоначальник.
Предложение о переезде ранее касалось только жителей Италии, но затем эта возможность была предоставлена и иностранцам. Мэр надеется привлечь в основном молодых людей, которые работают удаленно или готовы начать свой бизнес на месте. Локана может быть привлекательна для предпринимателей, поскольку в городе много закрытых магазинов, баров и ресторанов.
Город Локана, расположенный в самом сердце национального парка Гран Парадизо, придется по душе любителям активного отдыха. Здесь масса возможностей для катания на лыжах и коньках, скалолазания, велопрогулок, походов и рыбалки. В 45 километрах от Локано находится город Турин. Новые жители смогут выбрать в качестве жилья один из заброшенных домов. Интересно, что город может позволить себе подобные финансовые стимулы благодаря гидроэлектроэнергии, которую продает в различные районы Италии.
Увеличить количество жителей за счет приезжих пытается еще один итальянский город. В Самбука-ди-Сицилии в сицилийской провинции Агридженто стартовала акция «Дома за 1 евро». Любой желающий может приобрести один из 20 пустующих домов площадью от 40 до 150 квадратных метров по символической цене в 1 евро. Покупателям необходимо внести депозит в размере 5000 евро и начать ремонтные работы в выбранном им доме, после чего залог будет возвращен. Как заявили местные власти, если вы любите маленькие итальянские города, их историю и образ жизни, то это может быть отличным вложением средств.