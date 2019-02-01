Пт, 1.02.2019
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Еще один банк присоединился к системе мгновенных платежей

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ФОТО: Kaarel Tigas

Банк LHV последовал примеру SEB и Swedbank и начал предлагать своим клиентам с 31 января возможность принимать и отправлять мгновенные платежи.

Мгновенные платежи значительно упрощают жизнь клиентов, так как совершение их совершение не зависит от времени работы банков. Межбанковские платежи суммой до 15000 евро в такой системе производятся за считанные секунды круглосуточно семь дней в неделю, пишет rus.err.ee.

В сообщении LHV отмечается, что клиентам банка для перехода на мгновенные платежи никаких действий со своей стороны предпринимать не нужно, а сами платежи являются бесплатными, как и обычные платежи в пределах ЕС.

Менеджер по маркетингу и коммуникациям банка Coop Тийна Тали сообщила, что банк перейдет на систему мгновенных платежей во втором квартале текущего года.

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