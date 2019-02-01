Еще один банк присоединился к системе мгновенных платежей

Мгновенные платежи значительно упрощают жизнь клиентов, так как совершение их совершение не зависит от времени работы банков. Межбанковские платежи суммой до 15000 евро в такой системе производятся за считанные секунды круглосуточно семь дней в неделю, пишет rus.err.ee.

В сообщении LHV отмечается, что клиентам банка для перехода на мгновенные платежи никаких действий со своей стороны предпринимать не нужно, а сами платежи являются бесплатными, как и обычные платежи в пределах ЕС.