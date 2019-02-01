Мужчина в порыве ревности пырнул себя ножом в живот и сочинил сказку о трех бандитах в Ласнамяэ

В больнице пострадавший сказал, что на него напали. Как полагается в подобных случаях, об этом сообщили в полицию. Шауман рассказал следователю, что в Ласнамяэ ему встретились три молодых человека, один из которых ударил его ножом в ребра. Кроме того, гражданин Латвии смог описать нападавшего. Поскольку инцидент был серьезным, в тот же день было начато уголовное производство по поводу нанесения вреда здоровью, опасного для жизни.

Когда полиция начала подробнее изучать дело, всплыла странная история – потерпевший получил удар ножом не на улице, а в собственной квартире. Также выяснилось, что Шауман нанес ранение ножом в живот сам себе, а история о трех бандитах в Ласнамяэ оказалась выдумкой. Эта сказка стала причиной уголовного производства в отношении гражданина Латвии за дачу ложных показаний. В январе этого года он был приговорен к четырем месяцам условного тюремного заключения. Также он должен будет компенсировать расходы на производство в размере 585 евро.

По словам помощника прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Кристо Адоссона, в результате обвиняемый признался, что дал полиции ложные показания. «Он изначально утверждал полиции, что его ударили ножом в Ласнамяэ. Позже он изменил показания и сказал, что на самом деле сам ударил себя ножом», - говорит прокурор.