Игровая консоль Sony PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4

Как известно, нынешнее поколение консолей Sony не имеет совместимости с играми для PS3, что обусловлено слишком большой разницей в архитектурах процессоров, пишет ixbt.com. А следующее поколение должно, как и нынешнее, получит полузаказной гибридный процессор AMD, то есть никаких изменений архитектуры не будет (все та же x86).

Who here thinks that PS5 will be backwards compatible for PS4 games? https://t.co/hYMErgdHC8 — colteastwood (@Colteastwood) 31 января 2019 г.

Один из разработчиков студии Digital Foundry заявил, что нет никаких сомнений в том, что PlayStation 5 будет совместима с играми для PS4. Конечно, это еще не официальное заявление Sony, но и не мнение обычного пользователя.