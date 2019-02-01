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Игровая консоль Sony PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4

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A person looks on as Sony unveils the new Playstation 4 and Playstation 4 Pro at the Playstation Theater on September 7, 2016 in New York. / AFP PHOTO / Bryan R. Smith

ФОТО: BRYAN R. SMITH/AFP

По данным СМИ, игровая консоль Sony PS5 выйдет уже в следующем году, а анонсировать ее могут и вовсе в нынешнем. Судя по всему, новая приставка порадует пользователей совместимостью с играми для PS4.

Как известно, нынешнее поколение консолей Sony не имеет совместимости с играми для PS3, что обусловлено слишком большой разницей в архитектурах процессоров, пишет ixbt.com. А следующее поколение должно, как и нынешнее, получит полузаказной гибридный процессор AMD, то есть никаких изменений архитектуры не будет (все та же x86).

Один из разработчиков студии Digital Foundry заявил, что нет никаких сомнений в том, что PlayStation 5 будет совместима с играми для PS4. Конечно, это еще не официальное заявление Sony, но и не мнение обычного пользователя.

Кроме того, на днях в Сети появлялись слухи о том, что некоторые студии уже получили наборы для разработчиков PS5, что еще раз говорит в пользу скорого анонса.

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