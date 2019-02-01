Игровая консоль Sony PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4

По данным СМИ, игровая консоль Sony PS5 выйдет уже в следующем году, а анонсировать ее могут и вовсе в нынешнем. Судя по всему, новая приставка порадует пользователей совместимостью с играми для PS4.
Как известно, нынешнее поколение консолей Sony не имеет совместимости с играми для PS3, что обусловлено слишком большой разницей в архитектурах процессоров, пишет ixbt.com. А следующее поколение должно, как и нынешнее, получит полузаказной гибридный процессор AMD, то есть никаких изменений архитектуры не будет (все та же x86).
Who here thinks that PS5 will be backwards compatible for PS4 games? https://t.co/hYMErgdHC8— colteastwood (@Colteastwood) 31 января 2019 г.
Один из разработчиков студии Digital Foundry заявил, что нет никаких сомнений в том, что PlayStation 5 будет совместима с играми для PS4. Конечно, это еще не официальное заявление Sony, но и не мнение обычного пользователя.
Кроме того, на днях в Сети появлялись слухи о том, что некоторые студии уже получили наборы для разработчиков PS5, что еще раз говорит в пользу скорого анонса.