Родитель запретил фотографировать своего ребенка вместе с классом, но пожалел об этом

Школы обязаны просить согласия у родителей каждого ученик на то, чтобы имя или фотография ребенка были размещены, например, на сайте учебного заведения, инфостенде или в альманахе. Если родители не согласны, ребенок не может участвовать в некоторых школьных мероприятиях, где у него есть все шансы быть сфотографированым.

Например, один из родителей Таллиннской гимназии Кристийне в связи с постановлением запретил фотографировать ребенка вместе со всем классом, поэтому учителю во время фотографирования пришлось попросить этого ребенка отойти. «Ребенок плакал, и тогда родитель потребовал назначить новое время для фотографирования класса», - описала неприятную ситуацию директор школы Тийна Палль, по словам которой, речь идет о неразумном постановлении.

Для школы – это обязанность, с выполнением которой поначалу тянули, но в итоге были вынуждены подчиниться. Школа разослала бланки согласия родителям более чем 850 учеников и от большинства из них ответы получила.

Если родитель откажет, ребенок останется не у дел

Таким образом, Таллиннская гимназия Кристийне, как и Таллиннская гуманитарная гимназия, сейчас исходит из принципа, что если родители прямо не запретили, то школа может использовать личные данные ребенка. А Тартуская гимназия Мийны Хярма и Выруская гимназия пошли еще более удобным путем: на стадии приема ребенка в школу родители должны заполнить форму или заявление, в которых дают согласие на обработку личных данных или отказывают.

«Все родители детей, которые ходят в нашу школу, заполнили эти части в заявлении, и в получении дополнительного разрешения мы не видим необходимости», - объяснила директор Тартуской гимназии Мийны Хярма Эне Таннберг.

Директор Тартуской гимназии Мийны Хярма Эне Таммберг. ФОТО: Margus Ansu

И все же она добавила, что если речь идет о каком-то проекте, где делают видеоролики и фотографии, то отдельное разрешение спрашивают. Например, для обучающего видео снимали танцоров группы народного танца, и всех родителей попросили дать письменное разрешение.

«У нас не было случаев, чтобы родители не давали согласия на участие в таких проектах. Но если родители не согласны, их дети не смогут принимать в этом мероприятии участие. Танцевальную группу невозможно снять так, чтобы какой-то танцор гарантированно не попал в кадр», - объяснила Таннберг.

Это на память

Из всех представителей школ, которые общались с Postimees, оптимистичнее всех была настроена Пярнуская школа Май, которая приняла на работу специалиста по защите личных данных Ханно Сакс. И разослала родителям почти 850 учеников форму согласия, и большинство ответили. По словам Сакса, GDPR - совершенно нормальное постановление, и, конечно, требующее соблюдения, в отличие от некоторых, по его оценке, кривых, как бананы.