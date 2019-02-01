МИД Германии обвинил РФ в нарушении договора о ликвидации ракет

По его словам, разработкой новой крылатой ракеты наземного базирования 9М729 Москва "фактически лишила силы" это соглашение с Вашингтоном, пишет DW.com. Маас призвал Россию и США к диалогу, поскольку, как он подчеркнул, без ДРСМД "уровень безопасности в Европе будет снижен".

Почему США могут приостановить свое участие в ДРСМД

2 февраля истекает ультиматум, который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729. Если Россия не пойдет навстречу требованию США, они могут приостановить свое участие в этом договоре.

Вашингтон заявляет, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.