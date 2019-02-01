Еврокомиссар о скандале с польской говядиной: совершено преступление

«Совершено преступление, польская прокуратура возбудила дело и должна выявить участников и всю теневую экономику. Здесь очевиден тот факт, что работала не одна скотобойня, должны были быть и поставщики, и те, кто посредничал», - сказал BNS в Литве Андрюкайтис.

Сейчас, по словам Андрюкайтиса, в Польше проводится аудит – выясняется, кто мог поставлять небезопасное мясо.

Инспекторы Литовской продовольственно-ветеринарной службы установили, что 80 кг говядины неясного происхождения у польской мясоперерабатывающей Zaklad miesny приобрели литовские компании Bidfood Lietuva и Krekenavos agrofirma. Это мясо уже уничтожено. В целом, по словам Андрюкайтиса, в страны ЕС попало около 2,4 тысячи тонн такого мяса.

Польская служба установила, что говядина неизвестного происхождения с мясоперерабатывающего предприятия распространялась не только в Польше, но и в Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Литве.

Еврокомиссия распорядилась изъять небезопасное мясо с рынка и уничтожить его.

В Эстонии мясо было изъято из оборота 30 января, после полученного из Польши предупреждения, сообщил 31 января портал новостей вещания со ссылкой на Ветеринарно-продовольственный департамент Эстонии.

К этому моменту говядина была доставлена на эстонские мясоперерабатывающие предприятия AS Nõo Lihatööstus и KARIA OÜ. Департамент немедленно сообщил им о полученном предупреждении, обязав их изъять эту партию мяса из оборота.

По словам и.о. гендиректора департамента Олева Калда, мясо было отозвано в качестве превентивной меры, поскольку на бойне не была проведена его проверка. «После убоя скота на бойне не провели последующий контроль, поэтому такое мясо считается непригодным для употребления в пищу», - сказал он.