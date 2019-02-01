Картина дня: новое псевдолекарство, лютые морозы и оказавшиеся в непростой ситуации школы

Новое псевдолекарство: TRS глотают и беременные, и маленькие дети

Пользующиеся неисследованным препаратом страдают от носовых кровотечений, болей в глазах и плохого самочувствия. Читать далее...

Родитель запретил фотографировать своего ребенка вместе с классом, но пожалел об этом

В мае прошлого года вступило в силу новое общее постановление Евросоюза о защите личных данных GDPR, которое начало сильно влиять на работу школ. Читать далее...

В Эстонии начал действовать новый порядок продажи топлива

В Эстонии с 1 февраля начал действовать новый порядок продажи энергоносителей. Об этом BNS напомнили в пресс-службе Налогово-таможенного департамента (НТД). Читать далее...

А как вы проезжаете данный перекресток? Новый светофор на улице Гонсиори вводит в ступор столичных автомобилистов

В середине ноября после продолжительного ремонта столичная улица Гонсиори наконец открылась для движения транспорта. По планам градоначальников, новая организация движения должна была решить проблемы пробок, а также улучшить сообщение общественного транспорта с центром города. Спустя почти три месяца можно сказать, что водители привыкли к первой в стране улице с полосой реверсивного движения. Но всплыли другие недостатки. Читать далее...

Мужчина в порыве ревности пырнул себя ножом в живот и сочинил сказку о трех бандитах в Ласнамяэ

В сентябре прошлого года в Северо-Эстонскую региональную больницу привезли 31-летнего гражданина Латвии Анатолия Шаумана, которого работники ЭМО должны были залатать, поскольку кто-то пырнул его ножом в живот. Читать далее...

Департамент обратился к жителям Эстонии: срочно проверьте ПИН-коды своих ИД-карт

В связи с тем, что сменился производитель ИД-карт, начиная с марта новые ПИН-коды ИД-карты можно будет получить только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Водители Ласнамяэ получили от полиции предупреждающие письма

В четверг вечером представители полиции разместили под щетками стеклоочистителей автомобилей в столичном районе Ласнамяэ около тысячи предупредительных писем. Читать далее...

В феврале в Эстонии ударят морозы: температура скоро упадет до -25

По данным Службы погоды Эстонии, в феврале будет холоднее обычного, а осадки будут в пределах нормы. Читать далее...

Вновь распространяются мошеннические письма, замаскированные под сообщение Telia о призе

В последнее время несколько человек снова проинформировали, что получили письмо, замаскированное под сообщение Telia об участии в беспроигрышной призовой кампании. Получателю письма предлагалось ответить на вопросы и выиграть приз. Читать далее...

Маленькая, но гордая диаспора: как живет и чем промышляет эстонская община в Петербурге

Согласно переписи населения 2010 года, в Петербурге проживает 1534 эстонца. В Ленинградской области их и того меньше — 772 человека. Трудно поверить, но когда-то эстонцы были третьей по численности этнической группой - после русских и финнов. Читать далее...

Галерея: как ходит общественный транспорт в Таллинне после расторжения договора с MRP Linna Liinid