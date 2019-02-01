В Lido попала партия польской говядины. Опасно ли есть это мясо?

Илзе Мейстере сообщила, что Lido получило в общей сложности 27 килограммов такой говядины, 9 килограммов мяса по-прежнему находятся на складе предприятия, а 18 килограммов были направлены в учреждения общественного питания.

По словам Мейстере, Lido придется это мясо уничтожить, а то, которое предназначено для приготовления пищи, сейчас проходит проверку в ПВС.

Представитель ПВС заявила, что употребление в пищу термически обработанного мяса не опасно для здоровья людей. "На предприятии обеспечена система отслеживания, которая позволяет отозвать непригодное сырье с рынка", – добавила Илзе Мейстере.