Машинист Elron получил награду за спасение двухлетнего ребенка

Машинист Elron, который летом прошлого года спас бродившего по рейсам маленького ребенка, сегодня получил главную награду проводимой If Kindlustus кампании «Ищем героев».
«Это большая честь, что предприятие выдвинуло мою кандидатуру, и чрезвычайно благодарен за это признание. Я не сомневаюсь, что на моем месте другие поступили бы также, это элементарно и я очень рад, что ребенок благополучно добрался до родителей», - сказал машинист Elron Дмитрий.
7 августа прошлого года около полудня машинист заметил возле станции Рахумяэ на рельсах двухлетнего мальчика. Дмитрий тут же остановил поезд. Поскольку мальчик был напуган и поблизости не видно было родителей, машинист взял ребенка на руки и в интересах его безопасности взял с собой в поезд. О случившемся сообщили диспетчеру поезда и в полицию, а затем поезд продолжил путь в сторону Пяэскюла. Когда поезд прибыл на станцию, там уже ждали полицейские, которым и передали ребенка. В итоге мальчика доставили родителям.
«Внимательность и быстрые действия Дмитрия обеспечили безопасность ребенку и его благополучное возвращение домой. Мы решили отметить ответственное поведение машиниста в рамках кампании и выставить его кандидатуру на конкурс. Мы очень гордимся Дмитрием и рады, что он за свой поступок был удостоен главной награды», - говорит председатель правления Elron Мерике Сакс.
Инициатором проходящей уже второй год кампании «Ищем героев» является If Kindlustus. В рамках кампании искали людей, которые помогли сделать жизнь в Эстонии безопаснее. Всего было 110 кандидатов, главный приз – туристический ваучер стоимостью 1000 евро для поездки в пункт назначения по собственному выбору- получили четыре настоящих героя.