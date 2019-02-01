Машинист Elron получил награду за спасение двухлетнего ребенка

«Это большая честь, что предприятие выдвинуло мою кандидатуру, и чрезвычайно благодарен за это признание. Я не сомневаюсь, что на моем месте другие поступили бы также, это элементарно и я очень рад, что ребенок благополучно добрался до родителей», - сказал машинист Elron Дмитрий.

7 августа прошлого года около полудня машинист заметил возле станции Рахумяэ на рельсах двухлетнего мальчика. Дмитрий тут же остановил поезд. Поскольку мальчик был напуган и поблизости не видно было родителей, машинист взял ребенка на руки и в интересах его безопасности взял с собой в поезд. О случившемся сообщили диспетчеру поезда и в полицию, а затем поезд продолжил путь в сторону Пяэскюла. Когда поезд прибыл на станцию, там уже ждали полицейские, которым и передали ребенка. В итоге мальчика доставили родителям.

«Внимательность и быстрые действия Дмитрия обеспечили безопасность ребенку и его благополучное возвращение домой. Мы решили отметить ответственное поведение машиниста в рамках кампании и выставить его кандидатуру на конкурс. Мы очень гордимся Дмитрием и рады, что он за свой поступок был удостоен главной награды», - говорит председатель правления Elron Мерике Сакс.