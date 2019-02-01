Пт, 1.02.2019
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В США умерла дочь известного телеведущего Льва Новоженова
Ей было 36 лет...

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Лев Новоженов

ФОТО: facebook.com/lev.novozhenov1

Российский журналист, телеведущий, режиссер и писатель Лев Новоженов на своей странице в Facebook поделился печальной новостью о смерти ночью с 30 на 31 января его дочери Александры. Она скончалась в Чикаго (США) в возрасте 36 лет.

«Жизни ее было 36 лет... Нет слов как, больно», - написал Лев Новоженов, однако причину смерти не указал.

Несколько дней назад Александра выложила в Сеть рисунок с подписью «Мне конец», а за день до смерти - просто слово «Конец».

Судя по всему, она знала о своей скорой кончине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александра Новоженова была искусствоведом и критиком. Она окончила Высшую академическую школу графического дизайна в Москве и искусствоведческое отделение Московского государственного университета. Сферой ее интересов были преимущественно социология искусства и проблематика советского и постсоветского искусства, сообщает Topnews.

Александра Новоженова сотрудничала с «Художественным журналом», «Ведомостями», «Афишей», «Артхроникой», в 2016 году совместно с Глебом Напреенко создала Интернет-журнал «общественной и художественной критики» «Разногласия». Осенью 2018 года в издательстве НЛО вышла книга Александры Новоженовой и Глеба Напреенко «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса».

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