В США умерла дочь известного телеведущего Льва Новоженова

«Жизни ее было 36 лет... Нет слов как, больно», - написал Лев Новоженов, однако причину смерти не указал.

Несколько дней назад Александра выложила в Сеть рисунок с подписью «Мне конец», а за день до смерти - просто слово «Конец».

Судя по всему, она знала о своей скорой кончине.

Александра Новоженова была искусствоведом и критиком. Она окончила Высшую академическую школу графического дизайна в Москве и искусствоведческое отделение Московского государственного университета. Сферой ее интересов были преимущественно социология искусства и проблематика советского и постсоветского искусства, сообщает Topnews.