В США умерла дочь известного телеведущего Льва Новоженова
Российский журналист, телеведущий, режиссер и писатель Лев Новоженов на своей странице в Facebook поделился печальной новостью о смерти ночью с 30 на 31 января его дочери Александры. Она скончалась в Чикаго (США) в возрасте 36 лет.
«Жизни ее было 36 лет... Нет слов как, больно», - написал Лев Новоженов, однако причину смерти не указал.
Несколько дней назад Александра выложила в Сеть рисунок с подписью «Мне конец», а за день до смерти - просто слово «Конец».
Судя по всему, она знала о своей скорой кончине.
Александра Новоженова была искусствоведом и критиком. Она окончила Высшую академическую школу графического дизайна в Москве и искусствоведческое отделение Московского государственного университета. Сферой ее интересов были преимущественно социология искусства и проблематика советского и постсоветского искусства, сообщает Topnews.
Александра Новоженова сотрудничала с «Художественным журналом», «Ведомостями», «Афишей», «Артхроникой», в 2016 году совместно с Глебом Напреенко создала Интернет-журнал «общественной и художественной критики» «Разногласия». Осенью 2018 года в издательстве НЛО вышла книга Александры Новоженовой и Глеба Напреенко «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса».