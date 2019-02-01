Пт, 1.02.2019
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  • Полицейские в масках оцепили квартал в центре Таллинна. Задержаны несколько человек

Полицейские в масках оцепили квартал в центре Таллинна. Задержаны несколько человек

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Metropol.

ФОТО: Sander Ilvest

Вчера в ходе полицейской операции в центре Таллинна в пиццерии отеля Metropol были задержаны несколько человек, сообщает Postimees.

Полицейские в масках оцепили целый квартал и вывели из заведения несколько человек. «В интересах следствия подробнее комментировать уголовное дело пока невозможно, но мы сделаем это при первой возможности. Пока можем лишь подтвердить, что полиция задержала подозреваемых в преступлении», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Она добавила, что полиция предоставит дополнительную информацию об этом уголовном деле при первой возможности.

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