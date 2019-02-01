Полицейские в масках оцепили квартал в центре Таллинна. Задержаны несколько человек

Полицейские в масках оцепили целый квартал и вывели из заведения несколько человек. «В интересах следствия подробнее комментировать уголовное дело пока невозможно, но мы сделаем это при первой возможности. Пока можем лишь подтвердить, что полиция задержала подозреваемых в преступлении», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.