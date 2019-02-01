Защита данных: никто не может запретить фотографировать на общественных мероприятиях в личных целях

В таких случаях инспекция советует делать разницу между тем, является ли мероприятие общественным или закрытым, например, это – школьный урок или концерт с приглашением.

Никто не может запретить частному лицу обрабатывать в личных целях фотографии, полученные на общественном мероприятии, то есть для просмотра в своей семье. Если речь идет о школьном акте, то это – общественное мероприятие, сообщила Инспекция по защите личных данных.

Если обработка ведется в личных целях, то согласия других не нужно. Если же они публикуются для неопределенного количества лиц, то должна быть уверенность, что изображенные на фото люди согласны с этим. Все люди, которые хотят опубликовать фотографии, позволяющие узнать других, должны сначала спросить у них согласия.

Некоторые родители по незнанию сами публикуют фотографии своих детей, хотя они не в курсе, что думает об этом их ребенок, и в этом случае может возникнуть очень несправедливая ситуация, если кто-то другой опубликует данные их ребенка. Вполне вероятно, и в Эстонии недалеко до судебных разбирательств, когда дети будут не согласны, что активно пользующиеся Instagram родители без их согласия публикуют их фотографии.

По оценке представителей инспекции, есть и такие крайне неприятные случаи, когда родители запрещают любую обработку личных данных ребенка и ребенок, например, не попадает на общую фотографию класса. Родители должны подумать и о том, как это повлияет на ребенка, если в такие важные моменты он будет вынужден стоять в стороне. Исходить все же нужно и из интересов ребенка, поскольку, к сожалению, сами они принимать решения не могут. В таком случае инспекция советует руководствоваться желанием ребенка и просто учитывать то, что родитель не дал согласия на публикацию снимка.

Такая же неприятная ситуация возникает, если классный руководитель отказывается фотографироваться. Это одна из вещей, которую работник на такой должности должен учитывать и быть к этому готовым, и говорить в такой ситуации, что таков закон – ересь.

В инспекции знают случаи, когда жесткие требования, предъявляемые к школам, приводили к конфликтам между родителями, но образовательные учреждения отвечают только за их собственную обработку данных и регулировать дальнейшие отношения между родителями и детьми они не могут. Инспекция просит всех быть разумными и способными выслушать объяснения другой стороны.