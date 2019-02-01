Финляндия официально присоединится к проекту Rail Baltica

Одной из сфер деятельности нового предприятия станет и участие в работе совместного предприятия по реализации проекта Rail Balticа - RB Rail AS.

«В ноябре 2018 года я предложила своей финской коллеге Анне Бернер подумать о присоединении Финляндии к совместному проекту Rail Baltica. Уже тогда финский министр выразила готовность к такому шагу, и я рада отметить, что на сегодня эта готовность вылилась в официальную позицию правительства Финляндии. Финляндия станет официальным участником совместного предприятия по строительству Rail Balticа», - сообщила в пятницу BNS министр экономики Эстонии Кадри Симсон.

Как отмечается в сообщении Yle, одним из приоритетных проектов правительства Финляндии является открытие железнодорожных перевозок для конкуренции.

«Сегодня этот проект продвинулся, так как министерская комиссия по вопросам финансовой политики приняло решение основать компанию, которая бы отвечала за конкуренцию и главные железнодорожные проекты, - пишет Yle. - С помощью начальной инвестиции размером в 100 млн евро планируется развивать проекты по улучшению северной железной дороги и строительству скоростного сообщения между Хельсинки и Турку. В список проектов входит также Rail Baltica».

Для каждого проекта будет учреждено отдельное предприятие. Рабочее название холдинговой компании – Oy Suomen Rata Ab. Изначально государство будет главным владельцем компании, однако в дальнейшем планируется вовлечь муниципалитеты и публичные фирмы.

«Ясно, что только за счет государственного бюджета нам не удастся воплотить в жизнь необходимые крупные проекты. Поэтому нам нужны новые способы финансирования», - заявила министр транспорта и связи Анне Бернер.