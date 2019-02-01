Пт, 1.02.2019
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Следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева

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Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Следствие по уголовному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросит суд продлить арест.

Тверской суд Москвы рассмотрит соответствующее ходатайство 6 февраля.  

«Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», – прокомментировал возможное продление ареста футболистов адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 

Напомним, Кокорин и Мамаев содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу. На данный момент срок ареста – до 8 февраля.

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