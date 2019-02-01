Следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева

«Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», – прокомментировал возможное продление ареста футболистов адвокат Мамаева Игорь Бушманов.