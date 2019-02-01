Из Третьяковской галереи после инцидента с похищением картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» уволили смотрителя. Она впала в оцепенение, что недопустимо, решило руководство галереи. Похититель картины сумел покинуть Третьяковку, но вскоре был задержан.
«Смотрительница, которая находилась в зоне произошедшего, была уволена по собственному желанию», - сообщили «Интерфаксу» в Третьяковской галерее.
Картина «Ай-Петри. Крым» была похищена в воскресенье, 27 января. В понедельник утром полиция сообщила, что полотно нашли в Подмосковье, похититель задержан. Им оказался 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. На видео, которое публиковал Следственный комитет России, было видно, что он беспрепятственно снял картину со стены, в другом зале вытащил полотно из рамы и покинул галерею, сев в белый «Мерседес».
Уволенная сотрудница «не собралась и не выполнила служебные обязанности, чтобы вести себя как необходимо в той ситуации», пояснили в галерее. «Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может», - заявили агентству в Третьяковке.
После кражи и скорой находки картины Куинджи директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова пообещала наказать виновных в происшедшем, упомянув и увольнения.