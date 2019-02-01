Директор галереи не снимала ответственности и с себя. Источник агентства Интерфакс утверждает, что вопрос о ее увольнении ставиться не будет.

Трегулова также говорила, что похищение картины - «это совпадение обстоятельств, за который ответственны мы все - весь музей, все службы, которые обеспечивают безопасность, занимаются организаций выставок, экспозиций, кто формулирует условия экспонирования».

Накануне пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что картина «Ай-Петри. Крым» вернется на выставку и будет размещена не на прежнем месте, а в открытой зоне под стеклом и с сигнализацией. Причем ранее в Третьяковке говорили, что картину отправят обратно в Петербург и в экспозиции она больше принимать участие не будет.

Картина висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения, сообщил утром из галереи корреспондент Интерфакса. «Сначала она выставлялась в небольшом по габаритам месте. Понимая, что сейчас повышенный интерес к картине, мы решили разместить ее в большем пространстве», - рассказала журналистам хранитель галереи Татьяна Городкова.

«Мы используем и традиционные способы защиты, как мертвый крепеж - это физическое прикрепление рамы к стене. На картину смонтирован датчик - это технические средства защиты, средства индивидуальной защиты полотна, которые произведут специальный сигнал тревоги в случае опасности», - цитирует ее РИА «Новости».

Как охраняются картины в Третьяковской галерее?

Третьяковская галерея, как и многие другие музеи, оборудована тремя рубежами охраны:

внешний периметр, сюда входят датчики блокировки окон и дверей

охрана внутренних помещений - здесь используются извещатели объемного обнаружения, которые реагируют на перемещение тела внутри

отдельные экспонаты охраняются с помощью поверхностных извещателей, которые сигналят при попытке физически сдвинуть экспонат.

Количество рубежей охраны зависит от помещения. Например, выставочные залы в здании на Крымском валу, где проходят постоянные выставки, оборудованы всеми тремя.

В здании номер 12 по Лаврушинскому переулку (Инженерный корпус, где проходит выставка Куинджи) только два рубежа охраны, говорится в акте обследования зданий галереи.

Похищение Куинджи

Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая принадлежит петербургскому Русскому музею, была украдена с выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи вечером в воскресенье, 27 января. Злоумышленник просто снял ее со стены на глазах у многочисленных посетителей и ушел.

Утром в понедельник полиция сообщила, что задержала подозреваемого по горячим следам и нашла картину. В МВД уточняли, что задержанный ранее проходил по делу о хранении наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Позже было названо его имя - Денис Чуприков.

Как сообщали в МВД, подозреваемый был задержан в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья, там же, в одном из строящихся зданий, нашли спрятанную им картину.

Как заявили в Минкультуры, полотно, страховая сумма которого составляет 12 млн рублей, получило «незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке».

На видео, распространенном полицией, Чуприков говорил, что он законопослушный гражданин и не совершает преступлений.

Накануне Чуприкова в изоляторе временного содержания посетили члены московской Общественной наблюдательной комиссии. Он просил передать, что извиняется перед всеми гражданами России за свой поступок и что ему «очень жаль и стыдно за то, что он совершил», рассказывал «Интерфаксу» ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.