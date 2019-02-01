Доигрались: Facebook закрыл набирающую популярность в Эстонии группу

Группа всего за несколько месяцев набрала почти 2000 участников. Все создатели, администраторы и модераторы использовали фальшивые аккаунты. Например, они использовали эстонские имена Кевин Лепик, Хенри Ильвес и Оскар Каллас, а также широко распространенные русские имена, например, Иван Васильев.

Postimees в последние дни прошлого года писал, что все аккаунты имеют признаки фальшивой идентичности. Они были созданы в одно время в сентябре прошлого года. Участники утверждали, что ходили в школы, в списках которых их имен нет. Также эстонский язык людей с эстонскими именами говорил о том, что он для них не родной.

После появления статьи в Postimees Facebook постепенно начал закрывать отдельные фальшивые аккаунты, но группа оставалась. Еще вчера новым администратором стал некто Расмус Тамм, у которого были такие же признаки фальшивого аккаунта. В группе делились мемами и публикациями, которые были направлены на высмеивание ведущих эстонских политиков, против Европейского Союза и на распространение страха перед массовой миграцией. Тот же Расмус Тамм поделился последним мемом об Андрусе Ансипе, которого изобразили с прической и усами Гитлера.

Вместе с «Estoners» исчезла из Facebook и аналогичная группа, которая называлась «Estonia for All» («Эстония для всех»).