В случае миграционного кризиса помощь придет в Эстонию за 10 дней

Эстонские ведомства располагают планом и ресурсами, которые могут быть применены в случае внезапной массовой миграции. В числе прочего Эстония располагает прошедшими соответствующее обучение резервными должностными лицами, форматами сотрудничества с Латвийской Республикой и Союзом обороны Эстонии (Кайтселийтом), а также (в качестве крайней меры) – готовностью временно установить пограничный контроль на внутренних границах Эстонии и ЕС. Кроме того, в случае кризиса и соответствующей просьбы со стороны Эстонии помощь в защите границы также окажет Европейская служба пограничной и береговой охраны (FRONTEX).

«Устоит ли граница Европейского союза?» – такой вопрос был поднят на обсуждении, прошедшем 31 января в Нависком народном доме в Вырумаа.

По словам советника Отдела политики пограничной охраны Министерства внутренних дел Юлле Вяйн, миграционный кризис 2015 года побудил Европейскую комиссию в значительной мере повысить эффективность Европейской службы пограничной и береговой охраны.

«Например, в случае возникновения внезапного существенного давления на восточную границу Эстонии мы имеем возможность обратиться за помощью к Европейской службе пограничной и береговой охраны. При возникновении потребности в такой помощи она будет предоставлена в течение десяти дней. Однако не следует забывать о том, что любые действия этой службы ЕС требуют и нашего согласия», – пояснила Вяйна.

Кроме того, расширенный мандат Европейской службы пограничной и береговой охраны впредь позволит проводить профилактические операции в третьих странах – например, на севере Африки, где находятся многочисленные миграционные очаги. Таким образом мы сможем удерживать миграционное давление по возможности далеко от границ ЕС.

По словам полицейского советника бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Аймара Кёсса, Департамент полиции и погранохраны также готов при необходимости взять на вооружение дополнительные меры обеспечения безопасности как внешних, так и внутренних границ.

«Мы продолжаем заниматься обучением резервных должностных лиц и проводим учения, чтобы в кризисной ситуации в нашем распоряжении было достаточное количество обладающих соответствующим опытом людей. Участие в деятельности FRONTEX обеспечило многих наших сотрудников ценным опытом по решению миграционного кризиса на внешних границах стран-членов Европейского союза. Залог безопасности границы, в частности, заключается в сотрудничестве с другими странами – в этом вопросе крайне важно эффективное сотрудничество в первую очередь с ближайшими соседями и партнерами в ЕС, но немаловажным является также совместная работа с погранохраной Российской Федерации. Чтобы положить конец преступной сети торговли людьми, тянувшейся через Россию до самой Польши, потребовалось сотрудничество между Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей», – привел пример важности трансграничного сотрудничества Кёсс.