Фото и видео: рейсовый автобус вылетел в кювет, людей достают через люк на крыше

Работающий на месте происшествия оперативный дежурный Кайто Пильт сообщил, что скорость была маленькая и в ДТП никто не пострадал.

Главная причина происшествия, по словам Пильта, - скользкая дорога. "Я бы очень хотел донести до всех участников дорожного движения, что условия на дорогах сейчас меняются постоянно, даже за то время, что мы провели здесь, на месте происшествия. Поэтому стоит быть очень осторожными, особенно на второстепенных дорогах. Безопасность превыше всего".

Руководителя абьяской спасательной команды Тыну Тукка возмутило бездействие автобусной фирмы Atko, которая за два часа не смогла выслать замещающий автобус. И хотя в 15.08 мимо проехал едущий из Каркси в Вильянди автобус, даже он не остановился.

"При сегодняшней погоде, близкой к оттепели, ничего ужасного не произошло, но если бы было холоднее, люди могли бы попасть в беду", - сказал Тукк.

Высаженных из автобуса людей приютили в машинах спасателей и в полицейском микроавтобусе. Пассажиры рассержены на автобусную фирму.

"Когда я позвонил диспетчеру Atko, он сообщил, что сразу же прибудет замещающий автобус, ну и где он?" - возмущается Вильмар-Яанус Тыниссон.

Рийна Рейсмаа хотела поехать из Вильянди в Каркси-Нуйа, чтобы учить детей в местной музыкальной школе. В момент ДТП она сидела в интернете в своем телефоне. "Все произошло очень быстро. Когда автобус полетел в кювет, женщины закричали. Мне удалось удержаться за сиденье. Дальнейшее было сюрреалистичным. Разум не понимал, что автобус на боку. Голова кружилась. Я думала, только бы выбраться, чтобы меня не вырвало", - вспоминает она.