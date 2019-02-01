Жительница Эстонии разгадала кроссворд и выиграла автомобиль

В передаче «Õhtu!» на телеканале Kanal 2 разыграли в среду среди разгадавших кроссворды Super Kuma автомобиль Renault Clio. Победу одержала жительница Тырва пенсионерка Эви Вахтре.
Победительница сказала Lõuna-Eesti Postimees, что сообщение о победе стало для нее полной неожиданностью. «Я сначала не могла поверить. Но когда пришло осознание услышанного, мной овладели невероятная радость и счастье. Говорят, что чудес не бывает. Но я вижу, что бывают!»
Десятки лет Вахтре трудилась главным бухгалтером в волости Хельме. Сейчас она на пенсии, но подрабатывает несколько часов в день.
Она с юности любила разгадывать кроссворды. «Сначала я не посылала ответы. А потом подумала, почему нет».