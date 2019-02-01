Пт, 1.02.2019
Государство не должно предписывать, под какой лампочкой ученый должен искать ключи. Евгений Осиновский

Жительница Эстонии разгадала кроссворд и выиграла автомобиль

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Pensionär Evi Vahtre.

ФОТО: Kuma

В передаче «Õhtu!» на телеканале Kanal 2 разыграли в среду среди разгадавших кроссворды Super Kuma автомобиль Renault Clio. Победу одержала жительница Тырва пенсионерка Эви Вахтре.

Победительница сказала Lõuna-Eesti Postimees, что сообщение о победе стало для нее полной неожиданностью. «Я сначала не могла поверить. Но когда пришло осознание услышанного, мной овладели невероятная радость и счастье. Говорят, что чудес не бывает. Но я вижу, что бывают!»

Десятки лет Вахтре трудилась главным бухгалтером в волости Хельме. Сейчас она на пенсии, но подрабатывает несколько часов в день.

Она с юности любила разгадывать кроссворды. «Сначала я не посылала ответы. А потом подумала, почему нет».

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