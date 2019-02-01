Жительница Эстонии разгадала кроссворд и выиграла автомобиль

Победительница сказала Lõuna-Eesti Postimees, что сообщение о победе стало для нее полной неожиданностью. «Я сначала не могла поверить. Но когда пришло осознание услышанного, мной овладели невероятная радость и счастье. Говорят, что чудес не бывает. Но я вижу, что бывают!»