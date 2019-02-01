Вице-мэр Кохтла-Ярве: строительство нового бассейна должно начаться в марте

По словам вице-мэра Виталия Бородина, городское управление намерено взять кредит в размере 2,5 млн евро, из которых 1 млн пойдет на строительство 1-го этапа спортивно-оздоровительного центра Ярве. На первом этапе должен быть построен бассейн. На втором должен быть построен стадион с искусственным покрытием и реконструирован стадион “Химик”. Третья часть этого проекта - ледовый холл, спортивная школа и другие объекты.

“Конечно, у нас еще есть возможность эти объекты изменять, убавлять и перенаправлять финансирование. Подписанных договоров по этому проекту еще нет. Мы выходим только на первое подписание по первому объекту”, - сказал вице-мэр.

Во вторник горуправление утвердило результаты конкурса госпоставки. Теперь у участников конкурса есть 10 дней, в течение которых они могут оспорить результаты. Если протестов не поступит, город подпишет договор с победителем конкурса - компанией Nordecon.

“Это тот же застройщик, который сейчас строит госгимназию, - пояснил Виталий Бородин. - Возможно, потому что у них есть этот объект, ценовое предложение от Nordecon было более выгодным, более дешевым, так как логистика у них уже выстроена при строительстве гимназии. Если договор будет подписан, в течение месяца мы завершим все подготовительные работы, чтобы начать стройку. Если всё пойдет по плану, в марте экскаватор будет уже на месте. Если пойдет не по плану, соответственно, сроки будут сдвигаться. В течение двух лет мы планируем всё построить и в 2020 году объект сдать”.

По словам вице-мэра, бассейн является ключевым объектом будущего спортцентра.

“Без его наличия в городе произойдет некоторый коллапс в сфере плавания, в сфере спортивных объектов вообще. Это объект ключевой и мы его построим несмотря ни на что”, - сказал он.

По словам вице-мэра Бородина, общая стоимость проекта - около 14 миллионов, которая стала ясна после проведения конкурса госпоставки. Городское управление просило у депутатов большую сумму на случай если результаты конкурса будут оспорены, и победителем придется признать фирму, занявшую второе место.

На внеочередном заседании городского собрания, которое прошло 24 января, депутаты одобрили изменения в проекте строительства спортивного городка общей стоимостью 15,6 млн евро, увеличив максимально возможную долю самофинансирования от города до 11,4 млн евро.

Вице-мэр заверяет - многие неправильно поняли, что город возьмет кредит в размере 11,4 миллионов.

“На внеочередном собрании была речь о даче согласия на участие в проекте стоимостью 15,6 миллионов евро. Речь идет не о финансировании, а об участии горуправления в проекте”, - сказал он.

По его словам, доля самофинансирования города в итоге должна составить около 15%.

Нынешний бассейн будет снесен. Строительство спортцентра начинается именно с нового бассейна, потому что старый бассейн буквально дышит на ладан, и его нужно выводить из эксплуатации как можно скорее.