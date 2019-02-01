Пт, 1.02.2019
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Мемориал жертвам коммунизма в Таллинне исцарапали маленькие дети

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Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Полиция на основании записи видеокамер установила, что порча стен мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги в Таллинне — дело рук маленьких детей.

В сентября прошлого года гид заметил, что наружная стена мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги исчеркана. По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, на правой наружной стене мемориала были примерно 6-7-метровые росчерки. Такие же царапины были и перед проходом.

Полиция возбудила дело о проступке.

Полицейские проверили и осмотрели все стены мемориала, сделали фотоснимки и заслушали свидетелей, а также пообщались с представителем предприятия госнедвижимости Riigi Kinnisvara AS и изучили материалы видеокамер. На записях видно, что разрисовывают стены маленькие дети, и нет оснований считать, что за этим нет чьего-то злого умысла.

Пресс-секретарь сообщил, что делопроизводство продолжается.

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