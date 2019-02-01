В Кабо-Верде задержали российских моряков
Власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков. Об этом сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Кабо-Верде Алексей Дубовицкий.
«Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами. Сейчас подробной информации пока сообщить не можем», — сказал он.
О задержании на Кабо-Верде грузового судна Eser сообщил 1 февраля Maritime Bulletin. По данным издания, это произошло, после того как полиция обнаружила на судне 9,5 т кокаина.
Сообщалось, что судно под флагом Панамы вышло из одного из портов этой страны 4 января и направлялось в Марокко, однако ему пришлось сделать вынужденную остановку на Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа по невыясненным причинам. 31 января судно пришвартовалось в порту Прая (Кабо-Верде), и на его борту местная полиция обнаружила партию наркотиков.