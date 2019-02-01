Меркель решила закрыть свою страницу в Facebook с 2,5 млн подписчиков

Меркель объясняет такой шаг тем, что уже не возглавляет партию Христианско-демократический союз.

Вместе с тем Меркель отметила, что за ее работой на посту канцлера можно будет и дальше следить в соцсетях - на официальной странице правительства в Facebook и в социальной сети Instagram.

"Сегодня - день, когда я хотела бы поблагодарить вас за вашу многочисленную поддержку на моей странице в Facebook", - сказала Ангела Меркель. За ее страницей в этой соцсети следят 2,5 млн пользователей.