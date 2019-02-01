Фонд интеграции хочет отказаться от онлайн-регистрации на курсы эстонского языка

В четверг, когда открылась онлайн-регистрация на курсы эстонского, в Таллинне 512 мест были заполнены за 14 минут, около 600 мест пришлось на Ида-Вирумаа, из которых более половины – в Нарве.

Для большинства из тех, кто регистрировался на бесплатные курсы, основным мотивирующим фактором является работа.

Как правило, не менее 17% записавшихся либо не идут на курсы, либо бросают учебу в первые же недели, в связи с этим Фонд интеграции планирует поменять принцип записи на бесплатные курсы и отказаться от онлайн-регистрации.