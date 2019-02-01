Фонд интеграции хочет отказаться от онлайн-регистрации на курсы эстонского языка

Ажиотаж вокруг бесплатных курсов эстонского языка от Фонда интеграции не ослабевает: жители Эстонии расхватали практически все места за считанные минуты, онлайн-регистрация на этот раз прошла без технических накладок, однако вскоре от нее хотят отказаться, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
В четверг, когда открылась онлайн-регистрация на курсы эстонского, в Таллинне 512 мест были заполнены за 14 минут, около 600 мест пришлось на Ида-Вирумаа, из которых более половины – в Нарве.
Для большинства из тех, кто регистрировался на бесплатные курсы, основным мотивирующим фактором является работа.
Как правило, не менее 17% записавшихся либо не идут на курсы, либо бросают учебу в первые же недели, в связи с этим Фонд интеграции планирует поменять принцип записи на бесплатные курсы и отказаться от онлайн-регистрации.
"Мы хотим, чтобы люди проходили персональное консультирование, в течение которого мы будем выявлять мотивацию человека, его готовность и цели, и на основании этих данных будем формировать группы", – сказала "Актуальной камере" руководитель Дома эстонского языка в Нарве Маргарита Кяло.